Un informe sectorial de la empresa de cuidado de personas mayores, Aiudo, ha puesto de manifiesto la situación irregular por la que atraviesan alrededor de 250.000 cuidadoras en todo el territorio nacional.

Los cuidados a domicilio se encuentran integrados en un sector tradicionalmente afectado por la economía sumergida y caracterizado por la escasa profesionalidad. Las condiciones de trabajo de las cuidadoras han solido ser, históricamente, precarias, y éstas han carecido de formación específica para poder ejercer su labor con rigurosidad.

Desde hace unos años, los cuidadores a domicilio se han ido adaptando poco a poco a las nuevas tecnologías, y esto ha propiciado la creación de nuevos puestos de trabajo dentro del sector.

Se estima que en España hay un total de 800.000 cuidadoras, y un 31,25% trabajan sin un contrato laboral. De esta forma, el mismo estudio interno de Aiudo alerta de la gravedad de esta situación: se estima que 1.194.508.412,04 euros es el dinero que no entrará a las arcas públicas este 2023. Si de cada nómina de una empleada del hogar se le restan todas las contingencias profesionales, es decir, lo que ingresa el Estado cada mes por cada contrato de trabajo, de una cuidadora interna a 40 horas semanales, que sería el contrato medio de las agencias de colocación del sector de los cuidados, se calcula que el Gobierno deja de percibir un total de 4.692,72 euros. Este dato, multiplicado por el total de cuidadoras que no cotizan pero sí trabajan, sumado a los 12 meses que tiene un año, da la citada cifra de 1.194.508.412,4 euros, que es el dinero que no se percibe anualmente como consecuencia de la economía sumergida del sector de los cuidados de personas mayores.

Como se apuntaba al inicio, estas son las cifras que se desprenden del ‘Informe de Impacto Social en 2022’ de la startup de cuidadores a domicilio, Aiudo. Unos datos que alertan del mercado negro existente en el sector pese a que este ha cosechado avances muy notables en los últimos años.

Compromiso social y laboral

Dichos apuntes de falta de recaudación de cara a 2023 cobran especial relevancia debido a la nueva subida del Salario Mínimo, que se sitúa actualmente en 1080 euros brutos mensuales y que, en cierta medida, contribuye a llevar un seguimiento más exhaustivo en la contratación. Todo ello, unido al compromiso de la Seguridad Social de aplicar severas sanciones en el caso de no tener dadas de alta a las trabajadoras del hogar.

No obstante, tal y como apuntábamos, las cifras de cuidadoras en ‘B’ siguen siendo muy elevadas en el territorio nacional y empresas como Aiudo surgen para ser un motor de incentivación en la contratación de contratos indefinidos dentro del sector. Buena prueba de ello es que 9 de cada 10 contratos que se gestionan en este tipo de empresas de cuidados a domicilio son de carácter indefinido.

¿Por qué contratar a una cuidadora en España?

Las consecuencias de cuidar a personas con dependencia sin contrato son:

Sin cobertura médica en caso de accidentes: uno de los riesgos que trae tener a una empleada del hogar sin contrato, es que en caso de accidente en el trabajo, si no estuviera dada de alta en la Seguridad Social, no le permitirá al trabajador recibir ciertos beneficios entre los cuales se encuentra recibir asistencia médica en caso de accidente laboral.

Los inspectores de trabajo consideran que tener cuidadores de personas dependientes o empleadas de hogar o sin contrato ni alta en la Seguridad Social es una falta muy grave, siendo causa de denuncias.

Por tanto, con todo esto, no cabe más que destacar que lo más importante es la seguridad y el buen cuidado de los seres queridos, una labor que queda asegurada con la profesionalidad de empresas de cuidados a domicilio como Aiudo.