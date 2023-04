Hacer la declaración de la renta es librar un lucha constante para tratar de no pagar al fisco ni un euro de de más. Los que cuenta solo con una nómina entre sus ingresos no suelen tener problemas, ya que las empresas ajustan el IRPF a lo largo del año para que todo esté cuadrado y la Agencia Tributaria no reclame nada una vez revisa la declaración. Sin embargo, a otros les cuesta más conseguir el ansiado objetivo de que salga a devolver.