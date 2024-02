La aparición en escena del covid impulsó el teletrabajo en todo el mundo, también en Estados Unidos. Pero apenas tres años después, el 50% de esas personas que optaron por introducir la flexibilidad en la jornada laboral se redujo en un 50%. Con todo, el porcentaje restante ha ocasionado un descenso sin igual en el valor de las oficinas, los edificios que sostienen los balances de los bancos distribuidos en todo el país. Pese a la sombra de la crisis del 2008 que sobrevuela al sector, el presidente de la Reserva Federal (Fed) se ha apresurado a descartar una repetición de la crisis bancaria provocada por el mercado inmobiliario hace más de una década: "Hemos examinado los balances de los bancos más grandes y parece que es un problema manejable", subrayó en una entrevista ofrecida al programa 'Sixty Minutes' de CBS News. Sin embargo, también ha afirmado que "habrá algunos bancos que tengan que cerrar o fusionarse a causa de esto". "Serán bancos más pequeños, sospecho, en su mayor parte", ha recalcado.

Powell explicó que algunos bancos más pequeños y regionales han "concentrado" sus exposiciones en estas áreas, y, por tanto, se enfrentan a un reto, pero la Fed está trabajando con ellos para evitar un nuevo descalabro. A falta de dos meses de cumplirse un año de la caída del Silicon Valley Bank, que se saldó con la compra del First Republic Bank por parte de JP Morgan y de Credit Suisse por UBS, el presidente de la Fed ha confesado que les pilló desprevenidos. A raíz de la crisis bancaria vivida, el banco central ha pasado "mucho tiempo" trabajando en formas de hacer más eficaz la supervisión y también para "adaptar" la regulación a un contexto moderno.

Sobre los futuros recortes de los tipos de interés, situados en la actualidad en la horquilla de los 5,25%-5,5% en Estados Unidos, Powell ha asegurado que hay que actuar "con cuidado". El crecimiento avanza a un ritmo sólido, el mercado laboral es fuerte y con una economía así de fuerte, sentimos que debemos abordar la cuestión de cuándo comenzar a reducir las tasas de interés con cuidado", señaló en una de sus intervenciones. La entrevista se realizó el pasado jueves, un día antes de conocerse los últimos datos de empleo. Por tercer mes consecutivo, la tasa de desempleo del país se situó en el 3,7% y se crearon 353.000 puestos netos, una cifra muy superior a los 255.000 puestos creados al mes en promedio en 2023.

En línea con sus anteriores comparecencias públicas, el presidente del banco central ha reiterado que continúan reconduciendo la inflación al 2%. Precisamente la última decisión de la Fed, tomada hace una semana, se adelantó a la publicación del PIB estadounidense, que cerró el 2023 con un crecimiento del 3,1% espoleado por el gasto de los consumidores. Los recortes de las tasas de interés están cerca, pero no tanto como pensaban los mercados. Powell expresó que "casi todos" los 19 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano responsable de decidir si suben o no los tipos, "creen que, en su caso más probable, será apropiado" que se reduzca la tasa "este año".

Según ha adelantado, no es probable que este comité alcance ese nivel de confianza a tiempo para la reunión de marzo, que será dentro de siete semanas. "La próxima votación del comité sería entonces en mayo", recordó. Eso no significa que la Fed espere a alcanzar el 2% de inflación para que los tipos bajen: "Eso no es lo que decimos en absoluto. Estamos comprometidos a devolver la inflación al 2% con el tiempo, pero no esperaremos a llegar al 2% para reducir los tipos", aseguró.

Deuda pública y próximas elecciones

Aunque la institución intenta no comentar sobre la política fiscal de Estados Unidos, Powell ha manifestado que "a largo plazo, Estados Unidos se encuentra en una senda fiscal insostenible", ya que la deuda está creciendo más rápido que la economía. Es un tema que preocupa a la cabeza visible de la Fed, puesto que "estamos pidiendo prestado a las generaciones futuras". Después de varios quebraderos de cabeza, el Senado estadounidense consiguió aprobar la ley sobre el techo de deuda el 2 de junio de 2023, a escasos tres días de que el Gobierno se quedase sin dinero.

Las decisiones de la Reserva Federal impactarán en las elecciones de este año, previstas para dentro de nueve meses. Y ya circula el fantasma de la vuelta del republicano Donald Trump a la presidencia del país. Powell ha afirmado que siempre dejan la política a un lado: "Si tratamos de incorporar todo un conjunto de factores políticos en esas decisiones, solo podría conducir a peores resultados económicos", especifica.