La última fase de la reforma de las pensiones arranca este lunes. El Ministerio de Seguridad Social ha citado a las once de la mañana a patronal y sindicatos para encarar el bloque que se promete más complicado de los negociados hasta la fecha, con el destope de las pensiones y bases máximas y la modificación en el número de años tenidos en cuenta para calcular las nuevas prestaciones. Sobre este último punto se ha pronunciado el ministro de la Seguridad Social, José Luís Escrivá, dos horas antes de reunirse la mesa y ha descartado explícitamente elevar hasta 35 años el periodo de cómputo, tal como sí se manejó en el pasado desde su departamento.

La primera fase de la reforma de las pensiones que ha planteado el Gobierno para esta legislatura se saldó con un pacto con patronal y sindicatos para la revalorización de las pensiones cada año según el IPC, así como desincentivos a las jubilaciones anticipadas. En la segunda no hubo acuerdo a tres bandas y Escrivá acabó pactando solo con los sindicatos una leve subida de las cotizaciones sociales de los trabajadores, que pagarán mayoritariamente las empresas y que entrará en vigor el próximo 1 de enero para los próximos 10 años. Y en la tercera sí volvió a haber acuerdo unánime con las organizaciones de autónomos para transitar a partir del año que viene hacia un sistema de cuotas según tramos de ingresos.

Ahora arranca la cuarta y última fase de la reforma, prometida a Bruselas y de la que dependen la llegada de fondos europeos. Una negociación que no se promete fácil ya que entra de lleno en carpetas espinosas para los agentes sociales y que generan disensiones en el seno del Gobierno de coalición. Por un lado, el destope de las pensiones máximas -tanto en su importe, como en sus bases de cotización- implicará un aumento de los costes laborales para las empresas, algo que será de difícil encajar entre las filas de la patronal.

Y, por el otro, el cambio en los años que se toman de referencia para calcular las nuevas prestaciones amenaza con perjudicar a algunos trabajadores, lo que no gusta entre los sindicatos. Escrivá ha prometido que este cambio tendrá un efecto neutro en las arcas de la Seguridad Social y que persigue objetivos de equidad. Este lunes, en los micrófonos de RNE, ha descartado elevar a 35 años el periodo de cómputo, pero no así elevarlo desde los actuales 25 años. El esquema que ha verbalizado es un sistema donde determinados trabajadores puedan escoger sus mejores años de cotización, aunque si todos pueden recurrir a ello la medida no tendría un efecto neutro y amenazaría con aumentar el gasto en prestaciones.