El futuro de Carlo Ancelotti sigue siendo el tema estrella de conversación en el Real Madrid. Tanto en la grada como en el vestuario e incluso en las oficinas del club. Mientras desde Brasil se asegura que ya existe un documento firmado por Carlo Ancelotti que le relaciona con la Conferencia Brasileña de Fútbol, en las oficinas del Santiago Bernabéu se mantiene la calma sobre la situación y se desliza que "hay optimismo sobre su continuidad si la temporada se cierra con títulos y normalidad".

En el club se sostiene que el silencio de Carletto sobre su futuro obedece a "una maniobra para manejar con discreción el asunto y no tener que hablar de ello cada semana en sala de prensa". Ancelotti se ha mantenido firme en su decisión de no hacer declaraciones cada vez que se le pregunta por el tema. Incluso se ha llegado a filtrar desde el Madrid que se le ha sondeado sobre la renovación para conocer sus intenciones de cara a junio, cosa que no ha pasado. Con Xabi Alonso renovado en el Leverkusen hasta 2026, su continuidad sería la mejor noticia.

Carlo finaliza contrato con el Real Madrid en junio de 2024, después de tres temporadas en el banquillo. Por lo que estará en disposición de negociar con quien quiera a partir del 1 de enero, circunstancia que no cambiará los tempos de un Florentino Pérez que evalúa a los técnicos al final de curso a partir de los títulos logrados. El año pasado no ganó Liga ni Champions, aunque se hizo con la Copa, la Supercopa de Eurocopa y el Mundialito. Así que toca esperar a ver cómo el desenlace de esta la temporada "de transición", donde se espera que gane al menos un título "grande" (Liga o Champions).

Inglaterra, Italia, Turquía

Pero además hay otra circunstancia importante que hace pensar al club de Chamartín que los Ancelotti, tanto Carlo como su hijo Davide, priorizan la oferta de renovación madridista sobre otras alternativas. En enero, David Ancelotti rechazó una oferta del Everton para dirigir a los toffees, aunque por entonces no tenía aún el título de entrenador, que logró este verano. Según la información que manejan los dirigentes del club blanco, en las últimas semanas el hijo de Carletto "ha vuelto a rechazar ofertas porque existe interés de clubes de Inglaterra e Italia, e incluso de alguno importante de Turquía".

Esta decisión de Davide abre la puerta a dos hipótesis. La primera es que Ancelotti ya tendría cerrado el acuerdo con Brasil para ser seleccionador de la canarinha y cuenta con su hijo para esta aventura. Sobre este respecto hay medios brasileños que anunciaban que Davide tendría «peso en la estructura deportiva de la CBF» con la llegada de su padre. La segunda, que es la que se respalda desde las oficinas del club, es que Carletto no tomará una decisión hasta conocer la oferta de renovación del Real Madrid, siendo esta además su prioridad. Y si eso ocurre Davide seguiría aumentando su peso en el primer equipo y en el club. Aunque esto último no está relacionado con los rumores que hablan de la posibilidad de que en un futuro se produzca un relevo en el banquillo blanco entre los Ancelotti, con Carlo entregando el testigo a Davide. Esa idea, al menos de momento, no se la ha planteado Florentino Pérez.

Puestos a especular, la negativa de Davide a aceptar ofertas procedentes de Inglaterra o Italia se puede entender también como una medida preventiva para no dar pistas sobre la posible salida de su padre del Madrid. Porque en caso de aceptar alguna confirmaría que la etapa de los Ancelotti en el Bernabéu ha llegado a su fin. Rumbo a Brasil o a Canadá, a descansar.

Sea como fuere, todo lo que rodea a Carletto y su futuro en el Real Madrid genera conversaciones en la grada, en los despachos y ahora también en los vestuarios. Dani Carvajal fue el primero en posicionarse a favor de "renovar mañana mismo a Carletto porque es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid", y detrás del lateral y capitán le han seguido otros jugadores. Solo Vinicius y Rodrygo han hecho un guiño a Ancelotti advirtiendo que les encantaría que "fuese nuestro seleccionador en Brasil". El partido, por tanto, también se juega en el vestuario, donde el italiano tiene un gran cartel.

La gestión del vestuario, la naturalidad con la que está solventando los problemas que van surgiendo, como la plaga de las lesiones que asola al equipo, y unos números inmejorables explican por qué Ancelotti es la primera opción para Florentino a día de hoy. Pleno en la fase de grupos de la Champions y 38 puntos de 45 posibles en Liga, donde es líder empatado con el Girona, son números deslumbrantes en el inicio de esta temporada del Madrid de Ancelotti, aunque no está previsto que se valore su renovación hasta la primavera, cuando las competiciones entren en su fase decisiva.

Idilio con Florentino

La comunicación entre Florentino y Carletto es más fluida actualmente que en la primera etapa del italiano en el club, en la que el presidente le terminó acusando de tener mano blanda con el vestuario y ponerse de parte de los jugadores. Además de despedirle con un año de contrato firmado. Ahora Pérez no duda en afirmar cuando se le pregunta por el técnico que "Carlo es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid".

Restan 25 días para que acabe el año y nada hace pensar que el Real Madrid vaya a mover ficha antes de que Carlo tenga libertad para negociar, ni tampoco que Carletto esté planeando algún movimiento. Por eso los focos están puestos en los actores secundarios, y entre ellos Davide es uno de los más influyentes en esta historia. De momento descarta ofertas. O al menos eso dicen desde el Real Madrid. Sigue la partida de ajedrez.