El FC Barcelona recibe este domingo al Atlético de Madrid en el Camp Nou (16.15), en partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Santander, en una 'final' en la lucha por los puestos de Liga de Campeones y en una jornada especial por el regreso de Luis Suárez a un Camp Nou que podría estar lleno hasta la bandera, ya sin restricciones.

Por un lado, en el Barça aseguran que este partido es como una final y que, en palabras de su técnico, Xavi Hernández, bien valdría seis puntos. Y, por el otro, Diego Simeone coincide en dar suma importancia a un pulso entre rivales directos en esa lucha por la zona 'Champions'.

Llega el Atlético de Madrid defendiendo esa ardiente cuarta plaza, con 36 puntos por los 35 que ha sumado el FC Barcelona en estas 21 jornadas. Máxima igualdad en este sentido. Eso sí, ni unos ni otros están donde deberían estar y es una temporada que, aunque termine bien, será para olvidar en cuanto a LaLiga se referie.

Habra lucha por hacer efectiva esa máxima de 'ganar, ganar y ganar' que Luis Aragonés hizo famosa en el club 'colchonero'. Y es que la victoria, como bien apunta Xavi, vale más que esos 3 puntos porque a nivel moral, quien gane el partido, saldrá más que reforzado. Además, ganar conlleva defender la cuarta plaza.

En 'Can Barça' saben que será una tarde de las que pueden ser históricas. Primero, por la importancia del duelo aunque no se pugne por un liderato que parece inalcanzable tanto para el Barça como para el Atlético, que no podrá revalidar el título. Después, por el regreso de Luis Suárez. Y, además, por poder ver por primera vez a los fichajes de invierno.

Pierre-Emerick Aubameyang y Adama Traoré podrían debutar como blaugranas -Adama ya jugó en su primera etapa como 'culer'- y, de hecho, podrían ser parte de la delantera titular junto a Ferran Torres, también llegado en enero. Tienes más números Adama, en plena forma, de salir de inicio, pero 'Auba' es el 9 buscado y anhelado y el delantero más puro sin contar a Luuk De Jong.

En el Atlético de Madrid, el 'Cholo' Simeone también tiene carne fresca con las llegadas de Daniel Wass y Reinildo, dos laterales para cubrir unas bandas que, defensivamente, estaban mermadas. Aire nuevo para un Atlético que viene de ganar al Valencia (3-2) y empatar en casa del Villarreal (2-2).

Por su parte, el Barça olvidó el tropiezo en la Copa -competición en la que también fue eliminado el equipo rojiblanco- con un trabajado y sudado triunfo en Mendizorroza ante el Alavés (0-1). Ambos vienen de ganar, pero no de brillar ni de consolidar su juego, así que será una 'final' imprevisible e igualada, con un choque de estilos brutal.

"Allá por el 2016, recuerdo a Xavi comentando que el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Ahora va a tener la posibilidad, con la llegada de tantos futbolistas, de desplegar todo lo que él busca. Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y tener diferentes situaciones en su vida, entiende que no todo es una sola cosa", así se pronunció Simeone en la previa de este duelo, en un dardo directo a Xavi que el de Terrassa deberá contestar en el verde.

Luis Suárez verá a su antigua afición

Pese a que el año pasado ya jugó en el Camp Nou con la camiseta del Atlético de Madrid, las restricciones hicieron que el duelo fuera a puerta cerrada. Esta vez, Luis Suárez sí será recibido por su antigua afición 'culer', en un duelo especial para el delantero uruguayo que, siendo uno de los mejores goleadores blaugranas de los últimos tiempos, debería ser bien recibido.

Más reciente es todavía el camino emprendido desde el Camp Nou al Wanda Metropolitano por Antoine Griezmann. El galo, que en su caso regresó al equipo 'colchonero', está lesionado y no podrá jugar en el feudo blaugrana, donde no acabó de explotar ni de rendir al máximo nivel visto en el pasado con el Atlético. Será una baja importante para el 'Cholo'.