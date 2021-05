El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, elogió el esfuerzo de sus futbolistas y el juego de su equipo en la segunda parte de la final ante el Chelsea, aunque lamentó haber perdido ante un rival "muy físico" y eficaz.

"Ha sido un momento excepcional y estoy triste por haber perdido. Hemos tenido grandes ocasiones, la de Sterling, la de Phil Foden... Y en la segunda hemos sido más constantes", lamentó el técnico español ante los micrófonos de Movistar+.

Guardiola argumentó las variaciones en su once inicial en la búsqueda del juego: "Buscaba mucho juego. No hemos sufrido defensivamente. En la primera parte nos ha costado llegar a la próxima línea. Pero luego nos hemos movido más y lo hemos conseguido. Lástima no haber podido marcar".

El entrenador español recordó que el Manchester City llegó a una final de la Liga de Campeones por primera vez: "Competimos muy bien en nuestra primera vez aquí. Ahora debemos prepararnos para volver".

"Ha sido un partido muy igualado. Hemos llegado varias veces para empujar el balón y en la segunda el rival no ha salido del área. Hemos competido muy bien con un equipo muy fuerte. Me quedo con eso. No tengo nada que reprochar", añadió Guardiola.

"Hay equipos maravillosos que la han ganado cuatro o cinco veces en esta competición. Para nosotros es muy difícil. Hemos llegado aquí y pocos reproches tengo. Era nuestra primera vez. No han tenido más juego. Hemos tenido problemas con las pérdidas y todo eso dice mucho de como lo hemos hecho", insistió Guardiola.

Tuchel, ambicioso

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, afirmó que ahora es el momento de ir a por más títulos, después de ganar la Liga de Campeones contra el Manchester City.

"Es un fantástico logro. Nos esperábamos un equipo muy fuerte y sabíamos que íbamos a tener que estar a un gran nivel para poder imponernos. Había ganado a niveles menores, pero no sabía cómo era esta sensación. Ahora es tiempo de celebrar y luego ir a por el siguiente éxito, a por el siguiente título", dijo el alemán en rueda de prensa.

"No sé si estoy preparado para hablar de jugadores en específico. Porque todos han mostrado una gran actitud. Fuimos muy valientes incluso en momentos en los que era difícil salir de la presión", aseguró sobre la victoria por 0-1 ante el City.

Además, Tuchel, preguntado sobre si había podido hablar con el dueño, Roman Abramovich, dejó caer que renovará con el Chelsea.

"Puede que después de este partido haya renovado mi contrato. Tengo que hablar con mi agente", dijo el alemán.