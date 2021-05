El Vidrioservice completó la concentración de Priego con un balance de una derrota ante el UCAM, una victoria sobre el Híspalis y un empate con el Santa Eularia. Con este botín de tres puntos, el representativo de la Subbética se acerca al nuevo objetivo de disputar el play off por el título. Para ello, debe sumar, al menos, dos puntos en la última concentración, que tendrá lugar la semana que viene y en la que se enfrenará al Alicante y al Balaguer.

Vidrioservice-UCAM Cartagena (1-4)

El Vidrioservice no pudo romper los pronósticos y comenzó la segunda vuelta de la Superdivisión en el Subgrupo 1 con una derrota ante el UCAM Cartagena, actual campeón de Liga y Copa de la Reina. Sin embargo, el conjunto prieguense dejó buenas sensaciones en casa, ya que esta concentración tiene como escenario el Pabellón Rafa López.

Estuvo vibrante el primer partido de la serie entre Sarkar y María Xiao, la española que estará en Tokio 2021. La jugadora del UCAM se llevó las dos primeras mangas, pero la india reaccionó en la tercera y pudo forzar la quinta. Al final, un 12-14 decantó la contienda.

Después, Ana García sufrió los rigores de Szoes, quien sacó a relucir todo su potencial con un incontestable 0-3. Pero el Vidrioservice se negaba a “irse” pronto del partido y el reflejo quedró en la victoria de Galonja sobre De Souza por 3-1.

Quedaba esperanza, pero faltaba un golpe de efecto mayor. Sarkar comenzó ganando su partido ante Szoes, pero no pudo mantener el rimo y terminó cediendo por 3-1. La oportunidad de seguir con vida en el partido pasaba por Marija Galonja en su partido ante Xiao. El duelo estuvo ajustadísimo en todos los parciales, pero siempre cayendo del lado visitante. Así se cerró el partido ante el gran favorito a la Liga con derrota por 1-4.

Vidrioservice-Híspalis (4-0)

El Vidrioservice encontró un partido balsámico en el turno matinal ante el Híspalis. Y es que el pleito lo saldó con dos puntos que le redimían de la derrota del día anterior y también le servían como aperitivo de cara a la gran cita de la tarde contra el Santa Eularia.

El cuadro de la Subbética cordobesa hizo un partido perfecto, ya que adornó el 4-0 con un balance en juegos de 12-0. Es decir, no concedió ninguna manga. El festín del Vidrioservice comenzó con la victoria de Ana García sobre Cardozo.

Después, Marija Galonja consiguió un aplastante triunfo ante Sheila Díaz, que hacía que el encuentro estuviera bien enfocado. Sarkar, al hilo de sus compañeras, aseguraba el que podía ser punto para certificar la permanencia sobre Sánchez. Pero el Vidrioservice no se conformó y despachó la mañana con otra victoria de Ana García sobre Sheila Díaz.

Vidrioservice-Santa Eularia (3-3)

El Vidrioservice tuvo que trabajarse un punto en su partido ante un Santa Eularia que basó parte de su éxito en la gran actuación de Sabine Winter. El caso es que, como acostumbran, ambos conjuntos firmaron un partido intenso y que se resolvió en el último enfrentamiento.

Winter, precisamente, sacó sus credenciales en el partido inaugural ante Ana García, a quien no dio opción. Pero lo mismo sucedió en el de TakemeSarkar ante Natalia Miramontes, ya que la india también ganó por 3-0 para firmar las primeras tablas.

Después llegó el punto que iba a marcar el desenlace de la contienda. Galonja y Riazanova jugaron un partido muy cerrado que se llevó la jugadora del conjunto ibicenco por 3-2. Y, por si no fuera bastante, Winter no dejó pasar la opción de doblegar a Sarkar por 1-3. El Vidrioservice estaba contra las cuerdas, pero no se amilanó. Ana García impulsó la recuperación con su victoria 3-1 sobre Riazanova y Marija Galonja superó a Miramontes para firmar el 3-3 definitivo. Un empate con sabor a victoria.