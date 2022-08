Las fotografías del cordobés Pepe González Arenas entran en el Archivo Covid de la Universidad de Alcalá de Henares

El trabajo del fotógrafo cordobés Pepe González Arenas ha entrado en el Archivo Covid de la Universidad de Alcalá de Henares, un proyecto impulsado por un amplio colectivo de fotoperiodistas españoles, entidades del sector y profesionales de la gestión cultural, con el respaldo y la ayuda de la Universidad de Alcalá de Henares, que busca crear una memoria fotográfica de esta crisis que contribuya al derecho a la información, que sea profunda, diversa, respetuosa y fiel a las difíciles realidades que se han documentado.

El Archivo Covid es un archivo fotográfico digital e histórico de lo que ha sido la pandemia de la Covid-19 y se trata de un proyecto sin ánimo de lucro, de libre acceso y consulta, promovido por profesionales fotoperiodistas y custodiado por la Universidad de Alcalá de Henares.

Casi 400 fotógrafos españoles han sido expresa e individualmente invitados a presentar sus fotografías de la Covid-19.

Un comité de profesionales de la fotografía ha analizado y evaluado cada una de las fotografías presentadas, seleccionando para su incorporación inmediata al Archivo Covid un total de 8545 imágenes.

De ellas, 14 fotografías realizadas por el fotógrafo cordobés Pepe González Arenas, se han incorporado a ese gran registro histórico fotográfico de la pandemia de la Covid-19.

El fotógrafo cordobés ha manifestado que “todos los artistas tenemos un íntimo deseo que es que nuestra obra trascienda a nosotros mismos. Es decir que cuando nosotros ya no estemos, permanezcan nuestras obras. Yo, hoy lo he conseguido. Mis obras estarán para comunicar a las generaciones venideras lo que fue la pandemia de la Covid-19. Me siento muy honrado y agradecido a la Universidad de Alcalá de Henares y al colectivo de fotógrafos, que han seleccionado mis fotografías”.