Butacas, escenario, atrezo y equipo técnico. Todo listo en el Teatro Avanti para acoger la 15 edición de la Muestra de Teatro Aficionado que, tras un año de paréntesis debido a la pandemia, vuelve con toda la ilusión de poner sobre las tablas el trabajo de las nueve agrupaciones teatrales participantes, cuyas esmeradas obras oscilarán en torno a las temáticas clásicas, la comedia o la reivindicación femenina.

La muestra se llevará a cabo del 11 de febrero al 26 de marzo, durante los fines de semana, de manera intercalada a la programación instaurada de Avanti, en horario fijo desde las 21.00 horas y a un precio económico de 4 euros por entrada, lo que no desmerece la calidad de las obras, varias de ellas escritas y dirigidas por los propios participantes.

El director del Teatro Avanti, Paco Santofimia, ha dado a conocer el programa este miércoles en compañía del presidente de la Federación de Grupos de Teatro de Córdoba, Rafael Dorado. Ambos han insistido en la voluntad de los implicados de sacar adelante este evento pese a las dificultades añadidas de la pandemia. Un ímpetu que ha dado como resultado unas representaciones muy elaboradas con montajes, en algunos casos, de grandes autores reconocidos en el mundo teatral y de temática cómica en su gran mayoría para contrarrestar en el público las sensaciones amargas de estos momentos de incertidumbre.

"Pese a todos los inconvenientes, hemos procurado volver a la normalidad para que Córdoba no se quede sin su muestra de teatro aficionado", ha señalado Rafael Dorado, quien ha incidido en la "abrumadora" presencia femenina en las agrupaciones, todas ellas veteranas de este ciclo. "No se ha incorporado ningún grupo a la muestra este año, aunque sí haya alguno nuevo en la Federación", ha explicado Dorado, para quien la presencia mayoritaria de mujeres "quizá se deba a que los hombres son menos atrevidos en este tipo de iniciativas".

En cualquier caso, se trata de una cita cultural que ha ido ganando adeptos desde su primera edición debido a la creciente profesionalidad de las propuestas. "La gente no debe confundirse, ya que el teatro aficionado no es un teatro de segunda, sino que sencillamente no cobramos por ello", ha incidido Rafael Dorado quien ha sido testigo junto a Santofimia del avance en profesionalidad de los actores, así como la calidad del vestuario, la escenografía y el trabajo de los equipos técnicos. Por ello, Dorado ha querido agradecer al equipo de directores y actores profesionales "que trabajen con nosotros porque, aunque cada vez vamos ensayando con más estilo y sabiduría, si no fuera por los monitores y el equipo técnico no saldrían esas obras con esa calidad".

La programación

El inicio de la Muestra tendrá lugar el viernes 11 de febrero con Er Sabé Perdé, un monólogo flamenco en clave de humor con toques amargos inspirado en el baile de las sillas musicales. La siguiente obra en representarse, el 12 de febrero, será la comedia Historias Cotidianas, donde aparecen psicópatas, basureros, la Virgen María y hasta un Superman con la vista cansada. El viernes 25 de febrero será el turno de Arte, bajo la premisa argumental "¿Pueden tres amigas bien situadas poner en peligro su relación a causa de una divergencia de opiniones sobre el arte?".

El 11 de marzo el grupo de teatro de la Universidad Loyola llevará a cabo la obra con tintes clásicos La Posadera. El 12 de marzo regresa el humor con Los Pelópidas, una revisión del drama griego desde la perspectiva del humor. El 18 de marzo se representará El Avaro, la comedia clásica de Moliére donde se analiza el defecto humano de la avaricia. El 19 de marzo llegará el turno de Aromas de Café, la historia de tres mujeres que pretenden dar un giro a su vida por mucho que su educación recibida se lo impida. El 25 de marzo la agrupación La Cordobana representa Toda una vida, una recopilación de las variopintas historias amorosas del personaje Adolfo, creado por Rafael Dorado. La muestra llega a su fin el 26 de marzo con Amores y desamores lorquianos en la que, a través del poema Herido de Amor, las escenas de Yerma y las obras Doña Rosita la Soltera y la Casa de Bernarda Alba, el público hará un viaje a los mundos creativos del poeta granadino.