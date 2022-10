Un grupo formado por más de 120 vecinos de Espiel ha vuelto a reclamar el arreglo y la rehabilitación del denominado Puente Mocarra, que se encuentra en un evidente mal estado, una infraestructura cuya propiedad es desconocida, según los vecinos, porque ninguna administración la reconoce como propia. Los vecinos no es la primera vez que reclaman dichas intervenciones, pero las retoman ahora ante el anuncio de la creación de una ruta senderista con destino en el citado enclave.

Acerca de la antigüedad del mismo, según ha explicado a este diario el portavoz de los denunciantes, José Soriano, «si se hace una pequeña investigación, sobre la propiedad del puente, solo habría que dar validez a los documentos existentes en el archivo municipal, en el que hay un documento muy antiguo, pero de gran valor por su antigüedad (1.748), año en el que se mandó construir el puente (pontón) por el concejo municipal». En ese documento, apunta Soriano, «se refleja con detalle todo el proceso para la construcción del puente, cuánto costó, quién lo hizo, otras aportaciones económicas, salarios de los operarios, materiales, etcétera».

El alcalde de Espiel, José Antonio Fernández, ha explicado a este periódico que el puente «no es propiedad del Ayuntamiento» y que se ha puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que tampoco lo reconoce como propio, lo que tampoco hace la Junta de Andalucía. No obstante, Fernández ha explicado que aunque el puente Mocarra no tiene catalogación ninguna como bien arquitectónico, desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con la Diputación para hacer un estudio sobre la situación y las posibilidades que hay para su recuperación, porque, asegura que el Ayuntamiento de Espiel no tiene recursos ni técnicos ni económicos para asumirlo.

Así, señala el primer edil espeleño que hay que tener en cuenta que el arroyo Los Molinos, que pasa bajo el puente, es el más caudaloso de la zona y que pocos metros más abajo está el puente que se construyó hace unos 40 año para pasar dicho arroyo. Así, señala Fernández que el estudio que se haga debe garantizar que la rehabilitación del puente Mocarra, por la obstrucción de la corriente que puede suponer en momentos de crecida, no generará mayores problemas de contención de agua y avenidas que perjudiquen o causen problemas peores aguas abajo. Aún así, el regidor señala que ya se han mantenido varias reuniones con la Diputación para ver qué se puede hacer».