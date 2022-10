El encuentro de diseñadores de Palma del Río, Disoñamos, nombra embajador a Alejandro Gómez Palomo

Alejandro Gómez Palomo, Palomo Spain, ha recibido el alfiler conmemorativo de Disoñamos, Encuentro de Diseñadores de Palma del Río, un broche de la firma Dublos que lo acredita como Embajador de Honor de Disoñamos.

Elena Quiles, de la asociación Disoñamos, ha argumentado la distinción indicando que “en contra de los se pueda pensar, no se lo vamos a conceder por su meteórica trayectoria profesional ni por su más que desbordante creatividad”, añadiendo también que tampoco por haber desfilado en París o Nueva York, por haber vestido a Madonna, Beyoncé, Rosalía, Miley Cyrus o Harry Style. Igualmente ha precisado en la defensa del nombramiento del creador de Posadas, que “ni por reinventar la masculinidad desde la naturalidad”, o su participación en Maestros de la Costura o su reciente creación del vestuario para el New York City Ballet. Seguidamente, Quiles ha explicado que el alfiler de Disoñamos se le entrega a “Ale, hijo de Norberto y Manoli”, y dirigiéndose al creador le ha dicho “por tu humildad y sencillez, por no desprenderte nunca de tus raíces, tu pueblo, Posadas”.

En este sentido, ha destacado de Alejandro Gómez Palomo que defiende y lleva por bandera la forma tradicional de costura y a sus costureras, precisando costureras de toda la vida, finalizando que “por hacer que un pueblo de poco más de 7.000 habitantes se haya convertido en el centro de la alta costura española”.

Ya distinguido como Embajador de Disoñamos, Alejandro Gómez Palomo, Palomo Spain, afirma “todo se puede hacer desde aquí, rodeado de gente que te quiere, la familia, ver la sierra y que en mayo huela a flores”. De esta forma poética, el autor de moda no obvia la facilidad del escenario del mundo rural para trabajar, contar con manos artesanas tradicionales, delicadas, aunque matiza que “en Posadas cuento con un equipo variado, es una retroalimentación”, en referencia a la tradición y jóvenes valores.

En cuanto a la llegada de jóvenes creadores a la industria de la moda, señala que “busquen una idea propia, aportar algo nuevo, diferente, estar muy seguro de la puesta en valor”, apostillando que “hay que formarse”. Confiesa que siempre ha reivindicado lo rural, las raíces, y dice que “me ha encantado ser de aquí, siempre, siendo adolescente, con todas las ganas de comerte el mundo pensé en salir, pero sin haberlo planteado aquí sigo, en Posadas, se puede hacer”.

La alcaldesa palmeña, Esperanza Caro de la Barrera, señala sobre el Encuentro de Diseñadores que “la moda tiene mucho peso en el Valle del Guadalquivir”, pone como ejemplo la Feria de la Boda en Fuente Palmera, Palomo Spain en Posadas y el Museo Victorio y Lucchino en Santa Clara, Palma del Río. Para la regidora esta realidad es creación de empleo y futuro para los jóvenes, manifiesta que “se queden aquí, permite el futuro”.

La concejala de Cultura, Turismo y Desarrollo, Ana Belén Corredera Liñán, destaca de Disoñamos, que “es un referente en el diseño de marca propia”, al mismo tiempo, subraya que esta edición se va a celebrar en el Espacio Creativo y Cultural Santa Clara, donde se localizan los expositores, precisa que “generan negocio”. Del formato de la pasarela indica que está diseñada al aire libre, en la calle Santa Clara, con el convento, el arco de Fuentecilla de los Frailes y la parroquia de la Asunción como escenario.

María José Ruiz, presidenta de la asociación Disoñamos, anuncia que participan 23 firmas de todo el país y que serán 20 desfiles. La pasarela la inaugura el viernes la diseñadora palmeña Sara de Benítez, imprescindible en Simof cada año con sus creaciones flamencas. El sábado, la pasarela está dedicada a diseñadores de Maestros de la Costura y el domingo a la moda infantil.