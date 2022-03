La necesidad de un nuevo recinto ferial en Baena la ha planteado el equipo de gobierno desde el inicio de su mandato. Ahora el Ayuntamiento está trabajando para cambiar la ubicación de esta feria urbana. José Gómez, concejal de Festejos, afirma que la idea es «trasladar toda la feria a la zona de la parte de atrás del pabellón». Ya han mantenido una primera reunión con los grupos de la oposición para explicarles la problemática que existe con la anterior feria tras las obras de urbanización de la calle Salvador Muñoz, que ahora es semipeatonal, con plataforma única, sin olvidar las quejas de comerciantes y vecinos porque la feria se montaba una semana antes y era necesaria otra para desmontar. Además, la caseta municipal no está en uso.

La propuesta del equipo de gobierno, junto con los técnicos, es trasladar toda la feria a la parte de atrás del pabellón. Para ello, la portada se instalaría o en la avenida San Carlos de Chile o al inicio del pabellón cubierto y la feria ocuparía toda la explanada del parque del Juncal, incluido el aparcamiento nuevo. Señala José Gómez que en la feria del año pasado se instalaron las atracciones de menores y mayores en esta zona, como los últimos años, pero como novedad se cortó la avenida de San Carlos de Chile al tráfico.

La propuesta es cortar esa avenida desde el cruce con la calle Manuel Gutiérrez Mellado hasta la gasolinera y se desviaría el tráfico por Ronda Norte. Con respecto a las casetas hay dos posibilidades, instalarlas en las parcelas de la Ronda Norte o a la espalda del polideportivo ocupando parte de la glorieta de San Carlos de Chile. Los técnicos municipales, según informa el concejal, «apuestan por esta última opción porque en Ronda Norte no hay servicios ni de alcantarillado ni de luz y la inversión es mucho mayor». Aunque «es un tema que consensuaremos con los demás grupos políticos» una vez que el técnico termine de redactar la propuesta y el coste de la inversión en los dos lados. Pero insiste en que «la apuesta principal es que las casetas vengan a la prolongación de Sargento Domingo Argudo hasta la glorieta y no a Ronda Norte porque no hay servicios».

Adiós a la feria urbana

Baena ha tenido siempre una feria urbana, pero desde hace años era una feria muy larga que ocupaba varias calles y ya la instalación eléctrica «es antigua», sin olvidar las molestias en una calle muy comercial.

Ahora se plantea este traslado hasta que se tenga «definida la feria que queremos y el recinto ferial», que también se está hablando con la oposición. «Está claro que apostamos por un recinto ferial en la zona del nuevo instituto que es terreno municipal», pero construir ese recinto conlleva una inversión muy grande porque hay que urbanizarlo y hay que consensuar porque tiene que ser un recinto polivalente que podría utilizarse como pista de tráfico o un futuro traslado del mercadillo.

Ahora, el objetivo con el que trabajan es que antes del verano estén licitadas las casetas porque los hosteleros tienen que adecuarse a la nueva ubicación.

José Gómez confía en que «es el principio del fin del recinto urbano, es la avanzadilla del recinto ferial».