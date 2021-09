La plataforma ecologista A desalambrar ha manifestado este martes su solidaridad con las personas que están siendo juzgadas por unos sucesos que ocurrieron en el año 2007 en Posadas, cuando un grupo de vecinos reivindicó el uso público del camino de los Torilejos, que fue cortado por los propietarios de una finca. La situación terminó con una carga de la Guardia Civil y enfrentamientos entre vecinos y agentes en los que hubo heridos en ambas partes.

La organización ecologista denuncia que lo ocurrido «es responsabilidad de quienes cerraron el camino a sabiendas de que era público, los dueños de la finca». Y añade A Desalambrar que también lo es de «quienes toleraron el cierre, sin actuar para abrirlo, fundamentalmente los responsables de la Consejería de Medio Ambiente de aquella época y el entonces alcalde, que no solo no abrieron el camino, también vía pecuaria, sino que firmaron que sabían si había un camino público allí». Finalmetne, continúa la nota, «otro gran responsable fue el subdelegado del Gobierno, que envió a las fuerzas de seguridad a proteger a los infractores y a cargar contra los vecinos que no pretendíasn realizar ningún daño, sino solo pasar por donde entendían que tenían derecho, el camino público Colada de Los Torilejos».

Recuerda la organización ecologista que el Pleno del Ayuntamiento de Posadas reprobó, años después, a los responsables políticos de aquel momento.