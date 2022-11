José, padre de dos hijos menores: «Cada vez es más difícil pagar sin ayuda las cosas básicas»

José R. V. es padre de dos hijos de 14 y 7 años y lleva algo más de un año en paro. Vive en Córdoba capital, en la misma vivienda de alquiler con ellos y su mujer, peluquera de profesión, desde hace más de diez años porque sus ingresos nunca le han dado lo suficiente para meterse en una hipoteca, aunque confiesa que el pago de la renta también se está complicando últimamente. Y eso que el dueño de su piso no ha aplicado la subida del IPC, consciente de los problemas económicos que afrontan. Auxiliar en un salón de juegos, estuvo en ERTE más de un año y cuando se levantó y pasó el tiempo estipulado por ley, empezaron los recortes y se fue a la calle.

Su mujer tuvo que cerrar hace siete meses la peluquería que regentaba desde hacía 14 años porque la situación se hizo insostenible. «Hasta ese momento, trabajar permitía cubrir los gastos y ganar algo, pero cuando empezó a costar el dinero mantener el negocio abierto, hubo que echar el cierre», explican, «desde que empezó la pandemia, la situación ha ido empeorando cada vez más y desde la guerra de Ucrania, con la subida del precio de la luz y de todos los costes, ya no daba lo suficiente para costear lo básico».

José cobra aún el paro, 600 euros al mes, mientras ella, como autónoma, no ha tenido derecho a prestación. Hace un mes y medio empezó a trabajar en una peluquería media jornada y ha empezado a aportar 550 euros mensuales y con eso tienen que afrontar todos los pagos. «El alquiler son 450 euros y ha habido meses en los que no lo hemos podido pagar porque no nos llegaba», explica José, beneficiario de una ayuda de Vimcorsa que cubre el 70% de la cuota, pero «que empezó a llegar en marzo y acaba el mes que viene». La perspectiva de cara al año próximo es de mucha incertidumbre, asegura. «Cruz Roja nos está ayudando con la tarjeta monedero, con la que podemos ir a comprar comida, aunque con los precios como están se te va en un suspiro», afirma preocupado.

«No solo es el alquiler y la comida, hay que pagar los seguros, la comunidad, las cosas de los colegios, el agua, la luz y con cuatro personas en la casa, gastando lo mínimo, el último recibo fue de 180 euros». Para José, como para muchos otros cordobeses, «cada vez es más difícil pagar sin ayudas las cosas básicas», por lo que su deseo es «encontrar un trabajo que me permita llegar a fin de mes holgadamente».

Tiene 41 años y experiencia en hostelería, pero asegura que las pocas ofertas que recibe son «para trabajar media jornada oficialmente y echar el doble de horas. En su opinión, aunque los hoteleros dicen que no tienen personal, «la verdad es que lo que buscan son personas jóvenes a los que pagar lo mínimo y hacer trabaja el mayor número de horas posible en negro». Por eso, se está formando en cursos de carretillero y grúa con Cruz Roja, «para ver si puedo encontrar un puesto algo mejor remunerado en una fábrica», comenta, «lo malo es que para cualquier cosa, hasta para hacer un curso de pladur, te piden ya estudios mínimos». La cosa, concluye, «está que pega tiros».