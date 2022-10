¿Has notado más presencia de mosquitos en Córdoba? Esto es lo que dice Sadeco

¿Has notado más mosquitos en Córdoba en las últimas fechas aunque no es la época natural de su presencia? ¿Sientes más picaduras de las normales? ¿Sus molestos zumbidos no te dejan dormir? Si es así, puede que solo sea una apreciación tuya porque la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) viene a desmontártelo: no hay ningún tipo de plaga ni es época de mosquitos. Al menos, del común. Explica que sí lo es del mosquito tigre, pero los datos también vienen a confirmar que la incidencia es mucho menor a la de, por ejemplo, el año pasado.

Así, Sadeco ha atendido hasta el pasado lunes, 17 de octubre, un total de 49 avisos por la presencia de mosquito tigre en la ciudad de Córdoba, lo que supone una bajada de más del 70% en relación a los recibidos en esas mismas fechas del año pasado. En concreto, en el mismo periodo de 2021, Sadeco recibió y atendió 165 avisos de presencia de mosquito tigre en distintos barrios de la ciudad de Córdoba. Respecto a los avisos atendidos durante este año, un total de 49, 20 de ellos no tuvieron infestación, mientras que 10 de los casos fueron leves, 11 tuvieron un carácter medio y de todos solo cuatro han sido catalogados de graves. Esto debes hacer si te pica un mosquito tigre La catalogación de leve significa para Sadeco que efectivamente se ha verificado la presencia de mosquito tigre pero que no hay zona de cría dentro de la casa donde se ha recibido el aviso, mientras que si un aviso se establece como medio de gestación es que se ha detectado algún foco de cría de mosquito adulto. Por último, si se determina como grave ,significa que se han detectado bastantes focos de cría dentro de una misma vivienda. A fecha del pasado lunes, Sadeco tenía pendiente de establecer la gravedad del foco en cuatro avisos. [Pincha aquí para ampliar el gráfico] La diferencia en el número de focos graves hallados en viviendas de Córdoba entre este año y el pasado es más que evidente, de 4 a 17. Esta bajada hace patente que la incidencia de esta especie invasora está disminuyendo en la ciudad de Córdoba. Sadeco dispone de un sistema de control y vigilancia de este díptero hematófogo y cuyo principal objetivo es la detección precoz del mismo, acudiendo al domicilio desde el que se ha recibido el aviso y realizando los análisis pertinentes para la catalogación del foco, junto con el asesoramiento a los habitantes de la vivienda. Estas son las diferencias entre un mosquito común y uno tigre Desde Sadeco informan que la mayor actividad del mosquito tigre se produce desde junio a noviembre, siendo el momento álgido de su presencia entre septiembre y octubre. quedando todavía algo más de mes y medio para que se pueden producir más avisos. El mosquito tigre es una especie invasora que se detectó por primera vez en la ciudad de Córdoba en 2017. Desde entonces se le hace seguimiento y en estos años la incidencia de avisos ha ido descendiendo. En 2019 se comunicaron 245 posibles casos de los que el 34,3 % resultaron negativos y en 2020 fueron 185 avisos con un 38% falsas alarmas. Pese a la reducción en el número de avisos recibidos, Sadeco advierte de que es una especie invasora que ha llegado a Córdoba para quedarse por eso aconseja que aquellas zonas ajardinadas y con posibles acúmulos estancos de agua, que es donde proliferan, se tendrá que prestar una mayor atención para evitar que se reproduzca y tomar medidas pasivas. El mosquito tigre es una especie invasora doméstica que no se localiza en el río, ni en piscinas u otras superficies grandes de agua. Está siempre asociado a muy pequeñas cantidades de agua siendo el ideal de reproducción el plato de una maceta. Sadeco tiene un tríptico publicado de prevención y control del mosquito tigre.