El movimiento memorialista exige al Ayuntamiento celeridad en las exhumaciones de Córdoba

Decenas de personas se han concentrado este martes, ante el Ayuntamiento de Córdoba, para denunciar el retraso de las exhumaciones que se practicarán en los cementerios de San Rafael y de la Salud y exigir al Consistorio que cumpla. Los manifestantes, pertenecientes al movimiento memorialista andaluz y cordobés, han expuesto su indignación por las conclusiones alcanzadas en la última comisión técnica de Córdoba. Tras ese encuentro, el 26 de julio, el Ayuntamiento dio a conocer la posposición de la puesta en marcha de las labores hasta finales de octubre, ya que primero tendrán que trabajar para reajustar las aportaciones económicos con el fin de extender los plazos de ejecución.

La concentración es solo un "primer paso", se teme José Esteban Garrido, presidente de la Coordinadora andaluza de Memoria Histórica y Democrática. Porque "posiblemente se tengan que plantear más de uno", debido a que "las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, no pueden tener esta lentitud". Garrido ha instado al Consistorio a que se ponga "las pilas" y saque los convenios. Si no, "van a acabar con la paciencia de todo el mundo, no se puede pegar un regate hoy para la derecha y mañana para la izquierda". Para el presidente de la coordinadora andaluza, la situación es "desesperante" e "insoportable". Y ese sentir, ha dicho, se traslada a familiares, asociaciones y víctimas. Además, "se da en otros sitios". "Si esto no funciona, en el mes de septiembre habrá que plantearse medidas mucho más serias", ha zanjado.

El mes de septiembre resulta clave porque, siguiendo las previsiones municipales, se reunirá la comisión para dejar plasmadas y firmadas las nuevas aportaciones económicas de las administraciones, que estarían reajustadas para que dé tiempo a ejecutar y justificar el montante de este año. Desde el Consistorio, informaron de que cada entidad buscará, con su correspondiente intervención de fondos, la fórmula más adecuada durante este mes de agosto y aseguraron que este retraso no afecta al crédito disponible, que está "garantizado". El convenio se firmó a finales de diciembre del 2021 y acordó la aportación, hasta el 2024, de 400.000 euros desde cada organismo (Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento), que sumarían 1,6 millones de euros.

El protocolo de exhumación

Desde la delegación de Infraestructuras, explicaron que el retraso se debe a la "complejidad" del proyecto, al limitado personal y a que "infraestructuras no es la delegación que anteriormente se hacía cargo". Luis Naranjo, portavoz de la Asamblea Memorialista de Andalucía, ha pedido al Ayuntamiento que "no utilice argumentos falsos o excusas" y "cumpla con el deber de memoria", porque "cada día que pasa es es una afrenta a las víctimas del franquismo y los familiares". Por su parte, María del Mar García, en representación de la Plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba, se ha dirigido al Gobierno local para decir que esta es una "gran oportunidad" para que "cumpla con la ley y el protocolo".

El protocolo de exhumación en los cementerios de San Rafael y de la Salud se remonta al año 2020 y sigue el modelo de actuación llevado de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Las estimaciones apuntan a unos 5.000 represaliados en estas fosas comunes. A la espera de mandar a contratación el proyecto, la última reunión técnica sirvió para poner sobre la mesa el pliego de los trabajos que, posteriormente, se practicarán en estos camposantos.