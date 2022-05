Aprobado el convenio colectivo para los trabajadores de Aucorsa

El consejo de administración de la empresa municipal de autobuses de Córdoba Aucorsa ha aprobado este lunes, por fin, el convenio colectivo de sus trabajadores. Todos los consejeros han dado su voto a favor de este convenio, que ya recibió el visto bueno el pasado 11 de mayo en referéndum entre los trabajadores. Concretamente, cuando la plantilla votó se cosecharon 166 votos a favor, 35 en contra y 11 en blanco.

Llegar a este punto no ha sido fácil y, entre medias, ha habido alguna que otra convocatoria de huelga. Especialmente guerrillera ha sido la actitud de los conductores, que querían un mínimo de equiparación laboral con el resto de trabajadores municipales.

Según el convenio aprobado, y al que ha tenido acceso este periódico, esas condiciones laborales quedan de la siguiente manera. Todos los trabajadores de Aucorsa (conductores, mecánicos o administrativos) trabajarán en este 2022 (en el cómputo anual) 1.637 horas, que son diez menos que en el 2021, y para 2023 ese cómputo se reduce a las 1.598 horas.

A partir del año que viene, los conductores verán cumplidas una de sus demandas, la reducción de su jornada diaria. Concretamente, pasará de ocho horas y 45 minutos a ocho horas y 20 minutos (que será el máximo, mientras que el mínimo es de seis horas). Estos trabajadores contarán con turnos rotativos y el tiempo de finalización del servicio será de diez minutos y la toma del nuevo servicio será de tres.

Además, la empresa se compromete a planificar los servicios para que el cómputo mensual asignado a los conductores no supere las 175 horas.

A pesar de que se cumplen ciertas demandas de los trabajadores, lo cierto es que hay una que, al menos, no queda reflejada tal y como la exigía la plantilla. Según explicó en su día el presidente del comité de empresa Custodio Sánchez, los trabajadores solo pueden cogerse vacaciones en verano cada tres años y su petición era que, como mínimo, pudieran cogerse 15 días cada año en esa época.

El apartado de vacaciones contemplado en el convenio aprobado no dice nada de esto. Simplemente especifica que "todo el personal disfrutará de 30 días naturales continuados al año y se retribuirán con el salario convenio, antigüedad, plus de descanso, complemento puesto de trabajo, plus jornada partida, complemento por objetivos y quebranto de moneda".

La vigencia del convenio será de dos años, este 2022 y el próximo 2023.