El secretario provincial de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT en Córdoba, Manuel Jiménez, junto a la representante de la Sección Sindical de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Pilar Marín, han denunciado este jueves en la sede del sindicato la "crítica situación" que atraviesan las residencias de mayores dependientes de la Junta de Andalucía. En concreto, han hecho referencia a la del Parque Figueroa de Córdoba que, en palabras del secretario provincial "se encuentra abandonada a pesar de nuestras continuas quejas ante la administración andaluza expresando la necesidad de un nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)".

Según la representante de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación "a pesar de la continua e insistente petición realizada a la Administración andaluza sobre esta residencia desde julio del año pasado no se ha llegado a adecuar la plantilla ni a las necesidades de personal ni a las necesidades de los residentes y características del centro de trabajo, y esto aún cuando la situación se ha acuciado en periodos críticos de la pandemia".

Marín indicó que la ocupación actual de esta residencia es del cien por cien y señaló la "necesidad urgente de contratar a personal en todas las categorías profesionales como los auxiliares de enfermería, personal de enfermería, de cocina, de limpieza, de almacén o vigilancia, puesto que la actual reducida plantilla no puede prestar los servicios de calidad a los más de un centenar de residentes que ocupan hoy en día este centro". Esto, destacó la responsable de UGT, "obliga a cambiar turnos saltándose los obligatorios descansos que debe haber entre jornadas con el detrimento consecuente en la calidad del servicio".

Asimismo, la representante sindical increpó tanto al Presidente de la Junta, Juanma Moreno, como al Vicepresidente, Juan Marín, y a la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruíz, para que digan "hasta cuándo van a esperar para modificar la RTP de la residencia que ellos mismos, en numerosos documentos han admitido que es deficitaria". A lo que añadió que "resulta incomprensible cómo el señor Bonilla, a principio de la legislatura anunció una atención especial en el cuidado de los mayores y está finalizando la legislatura y no ha hecho absolutamente nada, tan sólo han modificado dos puestos de trabajo cuando en ese momento debieron de ser cuatro".

La respuesta de Servicios Sociales

Al respecto de este comunicado el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio López, ha respondido que la crítica de UGT está "totalmente descontextualizada" y "fuera de lugar", ya que "no corresponde con los datos oficiales". Según el delegado, "la media de la ratio de contratación en las residencias dependientes de la Junta es del 0,5%, mientras que la ratio del centro del Parque Figueroa está en un 1,29%", ha indicado. Según Antonio López, la plantilla de esta residencia cordobesa se encuentra completa al cien por cien y las plazas ocupadas por los residentes no llegan al 80%, por lo que "no habría necesidad de provocar inquietud entre los familiares de los residentes que, por supuesto cuentan con los cuidados necesarios".

Antonio López reconoce, no obstante, que la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta lleva desactualizada desde hace 40 años, pero este "es un problema a nivel autonómico y no solo de la administración cordobesa", ha apuntado. Asimismo, el delegado indica que para llevar a cabo una nueva RPT hay que esperar a un proceso de negociación con entidades y sindicatos, aun abierto, y que depende de la nueva Ley de Función Pública, cuya aprobación se encuentra paralizada debido a los procesos electorales.