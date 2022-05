‘Apps’ para salvar la comida de la basura

Cada año en España miles de millones de kilos de comida son desechados sin la posibilidad de poder ser utilizados. A lo largo del 2020 fueron 1.363 millones de kilos de alimentos los que fueron directamente a la basura, siendo Andalucía la comunidad autónoma que más comida desechó, y Córdoba, una de las ciudades andaluzas que encabeza también esa mala costumbre de tirar alimentos.

Ahora, gracias a la tecnología, el número de kilos desperdiciados se está viendo reducido gracias a aplicaciones como Too Good To Go, una iniciativa creada por PEGI 3 y que cuenta con más de diez millones de descargas, Olio o Expire, con las que se puede realizar la cesta de la compra con productos de calidad aún servibles a un precio menor.

Too Good To Go

Para poder disfrutar de sus ventajas, en primer lugar hay que abrir una cuenta en la que se ha de introducir un e-mail y crear una contraseña. Tras ello, ya se pueden comenzar a explorar los distintos establecimientos que Too Good To Go ofrece para salvar los excedentes de comida.

Estos establecimientos, en lugar de tirar la comida que les sobra a la basura, ofrecen unos pack sorpresa en los que se incluye variedad de alimentos de la propia tienda previamente seleccionados. Así Antonio, propietario de La Boutique de la Fruta, localizada en la calle Villa de Rota número 12, afirma que él ofrece «fruta que está más madura y que no está para el precio que normalmente se paga, pero que tampoco está para tirarla».

Envío

Una vez seleccionada la comida deseada, el pedido es enviado al establecimiento a través de un correo electrónico, según indica Antonio. Tan solo queda prepararlo y que el comprador esté listo para acudir al punto de recogida y a la hora que la propia aplicación indica.

Para recogerlo, tan solo hay que mostrar al personal el pedido previamente realizado en Too Good To Go y deslizar el botón que aparecerá para recogerlo. De esta forma se puede disfrutar de la comida a la vez que sentir el orgullo por poder luchar contra el desperdicio de la misma. Según datos propios de la aplicación, los alimentos entregados suponen un tercio de la comida producida.

Antonio, que está al frente de Jamones y Embutidos Ibéricos El Abuelo, establecimiento situado en calle Antón de Jaén, en la plaza de los Aladreros, cuenta que «los clientes llegan, nos enseñan el código que la aplicación les envía por correo electrónico y nosotros les entregamos su pedido».

Respeto al producto

Muchos de estos establecimientos no buscan aumentar en demasía sus beneficios, sino darle salida a los productos que sobran y que merecen un respeto. Del mismo modo, Loli Jiménez, de Pastelerías Roldán, concretamente la que se encuentra en Doctor Gregorio Marañón, declara que «no es por el propio dinero, porque beneficio en sí no deja mucho, es por buscar una salida alternativa a los alimentos y que no acaben en la basura, ya que nuestros productos son diarios y también por respeto al propio producto».

Al igual que Too Goog To Go, existen otras muchas aplicaciones con el mismo fin, como pueden ser Olio o Expire.

Olio

Al igual que Too Good To Go, Olio es una aplicación creada para evitar el desperdicio de alimentos, a lo que se le añade el poder compartirlos. A través de esta aplicación, se podrá conectar con vecinos o con los comercios más cercanos para poder compartir comida excedente y cualquier otro tipo de producto de una manera totalmente gratuita. Su funcionamiento es muy sencillo. Tan solo hay que hacer una foto al producto que se quiera compartir y añadir un breve comentario o descripción, compartir el producto con los comercios locales cercanos o personas próximas y organizar una recolecta. Además, una de las ventajas de Olio es que puede ser utilizada en cualquier parte del mundo.

Expire

Con Expire se podrá tener siempre presente la fecha de caducidad de los productos de la lista de la compra y así evitar esos excedentes de comida. Con tan solo deslizar el dedo, se puede editar la lista de la compra y enviar los productos a la de caducidad. Cuando el producto que se ha incluido previamente en esta lista se agote, la propia aplicación lo incluirá de nuevo en la lista de la compra automáticamente. Con Expire se podrá tener siempre el control de aquello que se posea en el frigorífico y en la despensa, visualizando así su fecha de caducidad y evitando el exceso de comida.