La asociación vecinal Guadalquivir, que abarca a los barrios del Campo de la Verdad y Fray Albino en Córdoba, han pedido al Ayuntamiento que prohíba aparcar a no residentes en esta zona durante la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Los vecinos han vuelto a denunciar que durante esta Semana Santa los terrizos de calles como Carmen Olmedo Checa, de la acera Mira al Río, o de la avenida Campo de la Verdad han sido ocupados por coches de no residentes. Estas zonas, consideran, "no se pueden utilizar permanentemente para aparcamiento, el barrio necesita zonas verdes, espacios de ocio, de deporte, de cultura, son los únicos terrenos libres que tiene el barrio y no pueden dedicarse para aparcar coches única y exclusivamente, las personas, los ciudadanos, las vecinas y vecinos necesitamos espacios para relacionarnos al aire libre".

Han recordado, además, que el Ayuntamiento había aconsejado utilizar El Arenal para dejar el coche, sin embargo, han lamentado, "ese consejo no ha servido de nada" por lo que piden "restringir el aparcamiento a los no residentes ya, regulando las excepciones que haya de haber, pero ya".

Ante esto, y viendo la proximidad de la Feria, la asociación ha pedido a la Delegación de Movilidad una reunión antes del 16 de mayo y ha anunciado que convocará una concentración para denunciar estos hechos.