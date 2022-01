El Sindicato del Hábitat (antes Construcción y Servicios) de CCOO de Córdoba retoma el 13, 20 y 27 de enero y el 5 de febrero las movilizaciones que inició el pasado verano por la deficiente propuesta económica de la patronal para el nuevo convenio colectivo del sector, que "prácticamente pretende incluir en el salario mínimo todos los conceptos salariales", dice el sindicato.

El secretario General de dicho sindicato, Antonio Salazar, explica que "la negociación está estancada" y "nosotros tenemos una serie de límites que entendemos que no puede sobrepasar cualquier propuesta como es no asumir un salario de partida, que el salario tiene que superar el salario mínimo interprofesional (SMI) y estar complementado por los pluses o no congelar la antigüedad, que es otra propuesta que plantean los empresarios".

"Queremos que este convenio avance, que deje de ser el único convenio que hay en toda Andalucía que no llega al SMI. Esa situación hay que arreglarla sí o sí", puntualizó Salazar.

Por ello, CCOO ha decidido retomar las movilizaciones que ya le llevaron a concentrarse y a manifestarse contra las propuestas de la patronal en meses pasados. De esta forma, el sindicato ha convocado concentraciones para los próximos días 13, 20 y 27 de enero y una manifestación para el 5 de febrero.