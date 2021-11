El PP andaluz celebrará por primera vez un congreso en el poder de la Junta, ¿en qué lo nota?

Va a ser un congreso con muchas intervenciones de la sociedad, como la de los presidentes de la CEA, ATA o Cepyme, y andaluces con talento como Álvaro Moreno o la directora de Orquesta, Irene Gómez, y muy participativo.

Con el lema ‘En Andalucía el cambio funciona’, Juanma Moreno llega como único candidato con más del doble de avales que en 2017. O sea que el poder no solo se nota, sino que empodera.

El Juanma Moreno del 2017 ha cambiado a mejor. Tenemos un grandísimo presidente de la Junta. Es una experiencia alucinante ir con él por la calle de lo que la gente se acerca y de lo que él le da a la gente. Ves a un líder que con sensatez y sentido común ha demostrado tener muy buenas cualidades para el peor momento que hemos vivido, la pandemia.

Alguien del PSOE me dijo ayer que el presidente andaluz se está haciendo un Feijóo en toda regla.

Ya lo hacíamos antes de llegar al Gobierno: poner los intereses de Andalucía por delante de lo demás. Recuerdo aquel debate sobre financiación en el que la entonces consejera Mª Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda, nos planteó pedir 16.000 millones y el PP votó a favor de pedírselo a Rajoy. Eso es lo que no vemos ahora en un PSOE andaluz que parece más una sucursal de Madrid. En el sentido de ser un presidente que defiende la tierra por delante de los demás, si queremos hacer un paralelismo con Feijóo, bien.

‘Con Andalucía el cambio funciona, ¿qué es el cambio y cómo ha funcionado?

El cambio lo veo en que antes Andalucía salía siempre en las noticias por cosas malas, como la corrupción el desempleo, o siempre que había un ranking a la cola si era de lo bueno y los primeros si era malo. Ahora Andalucía sale porque tiene más autónomos que Cataluña, por su récord en exportaciones, porque crea más empleo que el resto de España, porque vienen los inversores, por la estabilidad... Ahora en unos presupuestos que llevan 3.000 millones más en sanidad que los últimos del PSOE o 1.800 millones más en educación que los del 2018. Unos presupuestos para la recuperación que necesitamos, pero con una apuesta importantísima por los servicios públicos y porque Andalucía sea la tierra de oportunidades que queremos. Eso es el cambio.

Última encuesta: el PP se afianza pero necesita a Vox para gobernar.

Espero que todavía quede tiempo para las elecciones y que, como quiere el presidente, tengamos elecciones cuando toca: a finales del 2022. Un año en política es una eternidad. Esperamos seguir afianzando ese proyecto tan amplio como el del PP andaluz y que podamos tener una mayoría holgada con la que poder gobernar con tranquilidad. Con el resto, hay que respetar lo que vota todo el mundo.

Las palabras de Juan Marín sobre lo «estúpido» que sería tener nuevos presupuestos han dinamitado todo lo planeado. ¿Ya podemos decir que no va a haber presupuestos nuevos, se prorrogarán los actuales o nos vamos elecciones?

Todavía hay tiempo para intentar que recapaciten y no usen excusas y que podamos tener unos presupuestos que son buenos, no para el PP, sino para Andalucía, porque tienen que servir para la recuperación y tienen que invertir bien los fondos europeos que van a venir. Si no, está la opción de la prórroga pero hasta el último momento reclamaremos diálogo, tanto a Vox, que ha sido fiel hasta ahora en ese aspecto, como al PSOE. Si quieren demostrar que ponen a Andalucía por delante espero al menos la abstención a pesar de todo.

«Todavía hay tiempo para que no usen excusas y podamos aprobar los presupuestos»

¿Cómo ve a Juan Espadas?

No lo veo mucho, aunque es una persona que lleva mucho tiempo en esto y no es ninguna novedad. Veo al todopoderoso PSOE que he visto tantos años, que te impresionaba con su poderío, y ahora parece que tiene que pedir permiso a Madrid cada vez que habla.

El PP andaluz ha hecho suyas algunas banderas clásicas del socialismo.

Se habían apropiado de cuestiones que no pertenecen a ningún partido, como el sentimiento histórico de los andaluces de sentirse tan españoles como andaluces.

Bueno, respecto a lo andaluz, el PP estuvo hablando mucho tiempo de que en Andalucía había «un voto cautivo», también ustedes cometieron errores, ¿no?

Los socialistas siempre dicen que nosotros no hemos querido nunca a los andaluces, pero en las primeras elecciones que me presenté al Parlamento andaluz las ganó el PP con 50 diputados aunque no se pudo gobernar. Aquí se había ganado antes, aunque se olvida.

¿En qué medida una victoria del PP en Andalucía sería clave para las elecciones generales?

Donde más españoles viven es en Andalucía y ese granero de votos que en otros tiempos era el PSOE quien pescaba en ellos, ahora este PP andaluz fuerte será un espaldarazo al proyecto de Pablo Casado. En ello estamos.

¿Cómo llega el PP de Córdoba a su congreso regional?

Unido y estable, pero también le digo, siempre he trabajado por la unidad del partido, es el gran valor que tenemos, pero no es fácil, no sale solo y hay que estar todos los días atendiendo a los compañeros. El mayor orgullo que tengo es que el PP nos ponga de ejemplo.

Parece que el resto de provincias, incluida Sevilla, acuden en la misma sintonía y el cónclave será un paseíllo para Juanma Moreno.

Sí, hay unidad total en torno al proyecto de Moreno, al igual que la hay en torno al de Casado.

El presidente del PP-A quiere tener una nueva estructura orgánica, más simplificada.

Sí, parece que va a haber menos gente en el comité ejecutivo, porque era complicado incluso para convocarlo, pero será muy equilibrado, casi con la misma presencia de cada provincia. Lo importante es tener un reglamento que permita tener flexibilidad para armar un partido de cara a las elecciones. Nuestro principal aval, la gestión del gobierno, hay que trasladarla ahora a los ciudadanos a través de un instrumento potente, el partido, que tiene que reactivarse después de la pandemia.

Entiendo que estar en el gobierno debilita lo orgánico, que se necesita para ganar elecciones.

Eso es normal y esa es mi misión como presidente: que la gestión en el Ayuntamiento o en la Junta vaya acompañada de un partido que siga funcionando.

¿Les ha comunicado ya sus planes el presidente sobre su nueva dirección? ¿Le ha consultado?

El diálogo es continuo con él, nos vemos todas las semanas en el Parlamento. Formar su dirección es una prerrogativa del presidente y tendrá todo el respaldo de los demás, al igual que yo hice mi dirección provincial sin consultar. Es su derecho y su obligación. En cualquier caso, en esa dirección se sentirá a gusto y bien representadas todas las provincias.

¿Cómo asisten desde Córdoba a la batalla entre Ayuso y Almeida?

Para empezar le diré que yo me preocupo de lo que pasa en el PP en Córdoba y en Andalucía. Creo también que se pone más foco mediático en estas cuestiones que luego no son tan claves. En el Gobierno hay un miembro, Yolanda Díaz, formando otro partido para disputarle la presidencia a los mismos con quien gobierna. Eso me parece más grave que lo del PP, donde habrá un congreso cuando corresponda y se solucionará como siempre pasa. Ya está.

Bueno, aunque sea estírese para el titular. ¿Quién le gusta más?

Eso es como si los afiliados de Soria opinasen del PP de Córdoba.

O sea, que no se estira.

No.

Por cierto, ya tiene a su homóloga en el PSOE, ¿no quiere saludarla?

A Rafi Crespín ya le di personalmente la enhorabuena. Lo importante es tender puentes. Eso lo encontré con Antonio (Ruiz) y seguro que lo encuentro con Rafi.