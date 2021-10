El cordobés Juan Antonio Moreno acaba de ser elegido secretario provincial del sindicato SAE, de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Moreno lleva afiliado a este sindicato desde 1998 y en la ejecutiva desde 2008. En los últimos cuatro años ha ocupado la vicesecretaría provincial, tras otros cargos anteriores.

¿Qué objetivos fundamentales se plantea como secretario provincial?

Ofrecer nuestro respaldo, sobre todo, a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, que es el segundo colectivo de profesionales más numeroso en el ámbito sanitario. Solo en el Reina Sofía trabajan como técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) unos 1.300 profesionales; entre 500 y 600, en Cabra; en Pozoblanco, unos 120; en Montilla, en torno a 200, y algo más de 100, en Puente Genil, por citar los centros más grandes.

Su sindicato lleva muchos años demandando la necesidad de la aplicación del artículo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), solicitando la reclasificación del personal de técnicos sanitarios a C1. ¿Se ha producido algún avance en esta petición?

No. Y es muy necesaria esa reclasificación, que llevamos esperando desde 1992, y que se actualice el decreto de funciones de 1973, puesto que ha quedado totalmente obsoleto y no refleja el desempeño real y los avances técnicos de nuestra categoría profesional. La reclasificación permitiría que quede constancia de cuáles son nuestras funciones y una mejora económica acorde con las mismas. Además, el próximo 18 de noviembre habrá una concentración en Madrid para reivindicar que nos cataloguen a los TCAE como personal de riesgo, a la hora de una más pronta jubilación, entre otros aspectos, y también que los accidentes biológicos que podamos sufrir, por determinadas labores que realizamos (como la desinfección con amonio de determinadas estancias, que no nos debería corresponder), sean considerados accidentes profesionales, así como el contagio por covid. Y el 11 de noviembre, frente al Parlamento andaluz reivindicaremos de nuevo que debemos formar parte del grupo C1.

¿Existe suficiente plantilla de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en Córdoba?

No. Solo en el Reina Sofía faltan unos 300 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Habrá que ver cuántos de los 256 contratos de refuerzo que se hicieron por el covid para nuestra categoría se mantienen, porque caducan el 31 de octubre, además de existir entre 60 y 70 vacantes de TCAE que están sin cubrir en el Reina Sofía. Los contratos covid se han usado este verano en el Reina Sofía para poder dar vacaciones a los compañeros, no para reforzar la atención por la pandemia. Por su parte, en Cabra, tampoco se ha ampliado personal, a pesar de crearse nuevos servicios, y en Pozoblanco ha pasado igual, aunque no dejan de jubilarse profesionales y de ponerse en marcha unidades.

¿Existen algunos puntos concretos donde más déficit existe de TCAE?

Sí. En el caso del Reina Sofía se ha abierto una uci de corta estancia, con el mismo personal que había en la uci tradicional, por lo que desde SAE hemos denunciado la situación. En esa uci de corta estancia hay destinados 2 TCAE de mañana, uno de tarde y otro de noche, cuando tendría que haber la misma proporción que existe de enfermeras, 3 de mañana, 2 de tarde y 2 de noche. Y, además, aunque la unidad es para corta estancia, en la misma están siendo atendidos pacientes que llevan hasta tres meses, por lo que la sobrecarga laboral es grande. El hospital va abriendo unidades, pero con personal que viene de otros servicios o con los refuerzos covid, como pasó con la unidad de ictus. Ya le hemos advertido a la dirección de enfermería que como no se renueven los contratos covid no va a haber personal para atender todas las nuevas prestaciones.

¿Qué inquietudes le trasladan sus compañeros?

Muchos se encuentran muy quemados, porque se encuentran a punto de jubilarse, llevan décadas en el Reina Sofía o en otros hospitales y en sus últimos años de vida laboral es cuando más sobreesfuerzo se les está exigiendo. Hay profesionales que con 60 años no saben en qué área van a trabajar cada día. Sienten que su labor es tenida menos en cuenta, a pesar de ser la categoría profesional que más en contacto está con el paciente, en su aseo, en la comida, a pie de cama. Hacemos de psicólogos, orientamos a las familias, a los pacientes. En la macrofarmacia que se ha montado en el hospital, que da servicio a toda la provincia, no ha habido ampliación de plantilla. De lunes a viernes hay 6 TCAE y el fin de semana solo uno en este servicio. Sin embargo, a la vez que no se reconoce nuestra funciones y que no se nos deja hacer otras que quisiéramos, como el control de las constantes vitales o registrar información en la historia clínica digital sin la clave de una enfermera, nos obligan a realizar labores que no nos corresponden, como pedir el DNI de identificación al familiar de un paciente o empujar los carritos de comida, siendo esta segunda función de un pinche de cocina.

¿La nueva estrategia de atención primaria que ha aprobado la Consejería de Salud ha contemplado la contratación de TCAE para los centros de salud?

En principio no. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, cuando hace referencia a esta estrategia siempre habla de médicos y enfermeros, pero no de nuestra categoría. En los centros de salud los celadores han estado realizando funciones de controladores covid cuando esa función la podíamos haber hecho los TCAE, que sí somos personal sanitario, o administrar vacunas como han hecho en Valencia, entregar medicación o pasar consulta con el médico. Apenas hay TCAE en los centros de salud, cuando es una figura indispensable.

¿Se han convocado suficientes plazas en la próxima Oferta de Empleo Público (OPE)?

No. Además, tampoco se están resolviendo los traslados para irse a trabajar a Primaria. Por otro lado, existe bastante inquietud por lo que supondrá la incorporación de las agencias sanitarias al SAS, ya que los interinos ya no se pueden quedar como laborales, no se sabe si el hospital de Puente Genil quedará adscrito a Cabra o si el de Montilla al Reina Sofía. Hay muchas dudas sin resolver.

¿Cómo valora el trabajo de los TCAE durante la pandemia?

Han desarrollado el papel más importante de toda la enfermería. Los efectivos de nuestra categoría son los que más se han contagiado de covid hasta el momento, porque somos los que estamos más tiempo con los pacientes. Hay muchos pacientes covid que han fallecido con nosotros y compañeros que se contagiaron y han quedado con muchas secuelas, sin que se les quiera reconocer la baja por enfermedad profesional, porque en los centros de trabajo alegan que se han podido contagiar en cualquier sitio, no donde están ejerciendo su labor.