Un cromo especial de Santillana, Cruyff, Simonet, Cristiano o Messi. Un pin del Alcoyano. Un duro. Un Geyperman con barba o un Click de Famóbil vestido de romano. Un facsímil del cartel de 'Gilda'. Se compra, se cambia y se vende. Se recuerda, sobre todo. La primera Feria de Frikadas y Coleccionismo traerá el próximo sábado 18 en el hotel Alfaros una oportunidad única para los amantes de una actividad que tiene mucho de devoción.

Bien lo sabe Juan Antonio Cañadas, un cordobés que es referente en el mundillo del coleccionismo por su actividad desde hace décadas en el mercadillo dominical del Bulevar del Gran Capitán. Todo su material, más que el aportan otros afamados especialistas del ramo, se expondrá entre las 10:30 del mañana y las 22:30 de la noche. "El acceso será gratuito y es una ocasión para curiosear y comprar algún objeto", explica 'El Califa de los cromos', el apodo -"mi nombre comercial", dice él- con el que se conoce a Cañadas.

El ambiente vintage será completo. Mientras uno pasea por los stands tendrá la banda sonora de canciones de los 80 y 90, que sonará durante todo el día en la instalación. Habrá invitados de Málaga y un guiño muy especial para Córdoba, pues se expondrán objetos antiguos de la firma Baldomero Moreno, entre otras sorpresas. "Son cosas que nos retrotraen nuestra infancia", indica Cañadas, un aficionado al fútbol -el Córdoba y el Real Madrid son sus equipos- que ha extendido su pasión a otros campos. Dispone de miles de decemas de miles de cromos, pero su colección también muestra revistas de cine, pins y juguetes míticos.

Cañadas, de 49 años, lanza esta Feria de Frikadas y Coleccionismo como un proyecto personal que conjuga ilusión y necesidad. Su situación económica, debido a una cadena de infortunios, no es la más boyante. Vive en situación precaria en una vivienda que no es de su propiedad y tiene a su cargo a un hijo de 16 años. "He hecho todo tipo de trabajos, desde limpieza de coches, pisos, cuidado de personas mayores, camarero... Tengo mucha experiencia, pero por la edad no me contratan", explica Cañadas, que espera "poder hacer rentable esta feria" y, si es posible, darle continuidad en el tiempo.