¿Cómo es ser CEO de una empresa tan conocida y reputada?

Es una maravilla saber que servimos de ayuda a tantas personas en procesos complejos de búsqueda de productos complicados como seguros, hipotecas, tarifas de telefonía o de energía y les ayudamos a ahorrar tiempo y dinero. Siempre nos hemos diferenciado por hacerlo de una manera distinta como empresa, y de ahí la importancia interna que le damos a lo que nosotros denominamos la cultura Rastreator. Tenemos unos valores muy fuertes de flexibilidad y humanidad con nuestra gente, nuestros compañeros y colaboradores y, evidentemente, eso es un auténtico orgullo para mí a la hora de ver los resultados. Por último, tiene momentos muy divertidos cuando vas por la calle y te das cuenta de que todo el mundo conoce a nuestro querido perro e incluso el nombre de la raza ya ha pasado casi a ser Rastreator entre mucha gente.

¿Cómo nació Rastreator?

La empresa fue fundada por Elena Betes hace ya más de 12 años a raíz de la experiencia de Confused.com, que fue la primera página web de Reino Unido que permitía al usuario comparar precios de seguros en un solo panel. En la actualidad ha sido utilizado por más de 17 millones de personas.

¿Cómo ha ido creciendo la marca y diversificándose?

En origen fue un comparador on line en España en seguros y tan solo dos años después de su lanzamiento, mucho antes de lo esperado, se consiguió hacer break even, un punto en el que no tienes ganancias ni pérdidas. En el 2012 nos convertimos en el comparador líder de seguros y un año después, como apuesta por la estrategia multiproducto, se creó el área de Telefonía. En el 2014 se lleva a cabo un cambio importante en la imagen de marca, poniendo en el centro al ya conocido perro de Rastreator como el amigo que te ayuda a tomar las mejores decisiones, y es en el 2015 cuando se crea el equipo de Data como apuesta por el uso de la tecnología y del uso eficiente de los datos. Un año después se lanza el área de finanzas, avanzando en la estrategia multiproducto con servicio de comparación de préstamos, cuentas e hipotecas. En el 2017 se crea el área de coches, ofreciendo al usuario la posibilidad de comprar su vehículo a través de la web, y ya en el 2018 Rastreator se convierte en el comparador global líder en España, adaptando en el 2019 sus principios de transparencia y simplicidad a su identidad visual con un nuevo logo y rediseño de su web. Desde el punto de vista de marca, la evolución ha sido increíble. Fuimos pioneros al ser una de las primeras .com que apostó por educar al mercado en las funciones de un comparador. Gracias a su lanzamiento se creó la categoría de comparadores en España, ya que hasta nuestra llegada apenas había conocimiento sobre lo que era exactamente un comparador de seguros o qué utilidad y beneficios podía llegar a tener, y esto ha sido un punto clave. Además, aunque ahora nos parezca algo más común, fuimos también la primera compañía .com en anunciarnos en televisión, lo que impulsó el reconocimiento de marca de una manera muy alta e hizo que los usuarios pudiesen asociar el nombre de Rastreator con comparador de seguros.

¿Cómo se consigue estar en la mente del consumidor cuando piensa en seguros?

Al principio es un gran trabajo de muchas personas y equipos y de realizar una gran inversión en marketing y publicidad para alcanzar ese reconocimiento de marca tan necesario. En la actualidad, uno de nuestros objetivos en ese sentido es seguir trabajando para dar a conocer nuestra estrategia multiproducto, es decir, explicar que somos mucho más que un comparador de seguros, ya que el portal ofrece más de 45 comparativas de diferentes productos.

La idea del perro sabueso fue más que un acierto y acabó siendo imagen indisoluble (y muy simpática) de la marca. Háblenos de esto.

En el proceso de creación de la marca, una vez que ya teníamos el nombre hicimos un estudio a varias personas ajenas a la compañía y les preguntamos a qué les sonaba el nombre de Rastreator como tal. De todas las respuestas, entre ellas estaba el perro y finalmente optamos por eso como imagen de la compañía. ¡Nunca imaginábamos que acabaría siendo ya un nombre genérico para referirse a la raza de perro basset hound!

¿Sigue vinculado a Córdoba, su ciudad natal?

¡Por supuesto! Una parte importante de mi familia sigue allí, mis padres y uno de mis hermanos y su familia, y mucha de la gente que quiero, amigos de la infancia y la adolescencia. Intento escaparme por allí siempre que puedo, aunque siempre es poco. Y más allá de eso, en mi entorno laboral siempre se ríen mucho de que cuando voy a reuniones internacionales y me presento lo primero que hago es decir que soy de la ciudad más bonita del mundo y que tienen que visitarla, ¡soy un gran promotor de nuestra tierra! Y lo que más me llama la atención es que la mayoría de las personas que he ido encontrando en mi vida en muchos países de Europa y América ya la conocen.

¿Cómo ve el potencial empresarial de Córdoba?

Durante muchos años me daba pena que la mayoría de nosotros nos teníamos que ir para poder progresar, ya que había pocas condiciones; falta de alternativas profesionales, inquietud y condiciones para emprender en nuestra tierra. Pero de un tiempo a esta parte la verdad es que lo veo diferente; las nuevas tecnologías, unidas al fomento del nuevo tejido empresarial y una mayor inquietud en la población más joven, que es rompedora con las barreras tradicionales, hace posible este cambio. Y lo bueno de todo ello es que el tejido empresarial se retroalimenta muchísimo; cuantos más negocios o empresas nuevas surgen y se consolidan, más beneficios colaterales hay para la propia provincia en términos de productos o servicios complementarios que hacen que se vayan expandiendo. Sin duda, las capacidades de Córdoba en cuanto a visibilidad, posicionamiento geopolítico e infraestructuras la dotan de unas condiciones únicas para que crezca, ahora somos los cordobeses los que tenemos que coger el testigo para hacerlo realidad.