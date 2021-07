Representantes de los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este lunes ante la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para reivindicar la salud y, sobre todo, la vida de los trabajadores ante el constante aumento de muertes en el trabajo. Durante estos seis primeros meses del año, y según los datos facilitados por los sindicatos, en Andalucía 59 personas han perdido su vida en el trabajo, mientras que en la provincia han sido 7 personas las que han fallecido igualándose así el número de víctimas mortales de todo 2020.

Marina Borrego, secretaria general de CCOO, ha denunciado la situación tan precaria que viven los trabajadores con respecto a hace dos años. “Después de la pandemia la siniestralidad ha aumentado porque a los empresarios ahora mismo no hay quien los vigile ni quien les haga un seguimiento de la salud de los trabajadores y trabajadoras", asegura. Además, ha hecho un llamamiento a la Inspección de Trabajo y le ha pedido que "deje de teletrabajar, que no se puede estar teletrabajando en la situación en la que estamos. Tienen que estar en las empresas, en los tajos, viendo cómo se cumple esta ley de prevención de riesgos laborales". Borrego piensa que "más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo todos y todas para que se cumpla de una vez por todas la ley que tanta falta hace y que tanto se está incumpliendo".

Por otra parte, Vicente Palomares, secretario general de UGT, ha calificado esta situación como una "pandemia silenciosa" para la cual "hay vacuna". “Esa vacuna es la ley de prevención de riesgos laborales, pero no se está administrando bien", añade. "La falta de cultura dentro de las empresas en cuanto a la prevención de riesgos laborales hace que no se puedan llegar a minimizar los números de accidentes", según indica Palomares, que ha destacado que "las personas han pasado a un segundo plano" debido a que "es más fácil ahorrar o creer que se ahorra en ciertas cuestiones como es en prevención". Vicente Palomares piensa que la situación es "absolutamente irracional", a lo que ha añadido que "no podemos llamarnos un país moderno, no podemos llamarnos empresas prósperas y modernas cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo en los puestos de trabajo".

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha indicado que “Córdoba es la sexta provincia andaluza en afiliación a la Seguridad Social, sin embargo, es la quinta en número de accidentes, la cuarta en número de accidentes graves y la cuarta en accidentes mortales", a lo que ha añadido que, "sin duda alguna, Córdoba, hoy por hoy, no es un lugar seguro laboralmente hablando y esto tenemos que cambiarlo".

Por otro lado, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, recalca que los tipos de accidentes más frecuentes son el riesgo de caída en altura, los infartos y los accidentes en movilidad u acción. “A la Inspección de Trabajo, además de pedirle más medios, le estamos reclamando una mayor contundencia a la hora de visitar los pueblos, ya que si hay un accidente laboral el trabajador se queda descubierto por incumplimiento de convenio", señala. Sarmiento ha finalizado exigiendo un cambio de legislación para que en todos los reconocimientos médicos se incluya una evaluación de riesgos psicosociales, ya que en estos casos “lo que afecta no es la precariedad, sino la presión a la que se sienten sometidos los trabajadores y trabajadoras y que son el origen de estos accidentes”.