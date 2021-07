Las catas arqueológicas previas a las obras de edificación de naves en los terrenos libres del parque logístico de la Junta de Andalucía en la Carretera de Palma (carretera A-431) han dejado a la luz los restos de una necrópolis musulmana que podrían corresponder al periodo emiral (siglos VIII y IX) o califal (siglo X), aunque de momento no se ha determinado a qué periodo histórico pueden pertenecer.

El arqueólogo de la Delegación de Cultura, Alejandro Ibáñez, ha confirmado que la Junta de Andalucía está llevando a cabo una excavación autorizada en la zona aunque no ha detallado la parcela concreta en la que se ha producido el hallazgo ni la extensión de terreno que ocupa. «Se trata de una excavación que aún no ha finalizado, por lo que estamos en la fase de investigación tras la cual se elaborará el correspondiente informe». Ibáñez no ha querido anticipar el valor arqueológico de los restos encontrados antes de conocer las conclusiones.

Según otras fuentes consultadas, la excavación se sitúa en el entorno donde Amazon tiene previsto instalar una nave para almacenar y repartir productos, justo frente a las antiguas naves de Colecor y muy cerca del polígono industrial y del recién estrenado parque comercial Los Patios de Azahara. El jefe del Servicio de Arqueología de Urbanismo, Juan Murillo, ha informado de que en la zona del parque se ha excavado en cuatro manzanas con resultados negativos y hay prescrita otra intervención arqueológica en las manzanas L7, L10 y L1 autorizada por la Delegación de Cultura de la Junta, por lo que cuenta «con todas las garantías».