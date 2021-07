Las concejalas de IU y Podemos Amparo Pernichi y Cristina Pedrajas han denunciado este martes que el Gobierno local les "niega información" al no proporcionarles el informe realizado por la asesoría jurídica y presentado en la Junta de Portavoces sobre "las graves irregularidades en Infraestructuras", respecto a lo que estos grupos elevaron en mayo dos de esos contratos menores al Ministerio Fiscal por sospechar de que eran irregulares. Ambas concejalas han vuelto a exigir al alcalde, José María Bellido, el ceso o dimisión del delegado, David Dorado (Cs) y de su coordinadora general, María Luisa Bueno.

Cristina Pedrajas ha señalado que el informe ha sido catalogado como reservado "y se nos niega". Se les ha dicho que solo puede tenerlo el alcalde, el propio David Dorado y la persona que lo escribe, Miguel Aguilar, "lo que no es justo". Por eso han insistido en que su abogada reclamará dicho informe.

Amparo Pernichi ha insistido en que si se acepta la tesis de que Dorado no fuera conocedor de los hechos, para IU sigue habiendo un problema “porque tenemos a dos personas en una delegación que no se enteran de nada”. “Por acción u omisión no pueden seguir en esa delegación”, ha manifestado.