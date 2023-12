Avisaba el propio Iván Ania desde la previa a la visita al Atlético Baleares (0-0) que el último partido del año podría hacérsele excesivamente largo a su Córdoba CF, al que el regusto en vacaciones le dependería, y mucho, de lo que hiciera o no en su expedición a territorio insular. Algunas fechas después, un empate de valor insuficiente y el cierre a una racha de cinco triunfos consecutivos, parecen haber confirmado la premisa avanzada por el técnico ovetense, que no supo encontrar la fórmula, ni tampoco sus pupilos, para doblegar a un cuadro mallorquín hiper combativo desde el arranque: «Para mí es el partido más difícil de la temporada, si ganas lo disfrutas unos días, si no lo haces te estás comiendo la cabeza hasta el próximo, si pierdes, más todavía. No era el esperado, ni por nuestra parte ni por la suya», expresó el preparador tras la pugna en el Estadio Balear.

La falta de acierto La escasa claridad y pegada en los últimos metros fue la clave principal extraída por el ex del Algeciras a la hora de valorar el resultado, incidiendo en la poca flexibilidad de los hombres de ataque blanquiverdes para buscar alternativas frente a un conjunto balear permanentemente replegado. «No estuvimos finos en la circulación, nos faltó mucho ritmo en la circulación y no les fuimos capaces de desajustar y poder encontrar los espacios», señaló. «Un partido complicado, contra un equipo que desde el inicio estuvo en un bloque muy bajo, acumulando muchísima gente por detrás de balón. Recuperaban el balón y en el siguiente pase la perdían y volvíamos a atacar», analizó seguidamente. También incidió especialmente en la tarjeta roja directa a David Rodríguez, catalogándola como un punto de inflexión, aunque negativo, para los intereses de su equipo. La expulsión de David Rodríguez condicionó el partido totalmente. «Hay veces que una expulsión piensas que te puede favorecer, pero hoy creo que nos perjudicó. Ellos ahí ya no buscaban ni siquiera el contragolpe, defendían y despejaban. Cuando un equipo se queda con uno menos, cada acción defensiva que ganan es un premio, un acicate moral para ellos. Por eso nos costó mucho y no fuimos capaces de poder ganar», lamentó. «No los esperaba tan replegados, pensaba que nos iban a apretar con David Rodríguez, pero no que iban a estar en un bloque tan bajo. Tuvimos que modificar cosas sobre la marcha en la primera parte, luego con los cambios intentando siempre buscar esas superioridades, que la teníamos numérica, pero no posicional», admitió. «Fuimos superiores, pero no capaces de hacer ese gol que nos hubiese permitido que se abrieran un poco más y haber generado algo más de peligro», añadió. José Calderón y la lectura del 2023 Otro de los indudables aristas de la cita, también en clave negativa, se personó en la figura del lateral José Calderón, expulsado en el tramo final y que, además de dejar al equipo con diez y perder la superioridad numérica, también causará baja obligada por sanción al menos en los dos próximos partidos -pendiente de acta para determinar si su suspensión podría acarrear mayor castigo-, tras recibir la quinta amarilla en su cuenta y después la tarjeta roja directa: «Para nosotros es un jugador importante, debemos de manejar mejores esas situaciones. Habíamos asumido un riesgo muy alto metiendo un mediocentro de central, dos mediapuntas... Éramos todo gente muy de ataque. Cuando sucede la expulsión tengo que meter un defensor más, pensando también en que tan importante como ganar es que no te ganen, y estuvieron a punto de hacernos gol», aseveró. En lo relativo a la situación del equipo en el Grupo 2 tras el empate, Ania también aprovechó para manifestar todo el trabajo previo, realizando una lectura positiva del primer tramo del calendario en el curso 2023-2024, todavía a falta de tan solo dos jornadas para dar por terminada la primera vuelta de Liga: «Quizás este partido nos tiene un poco cabizbajos, pero tenemos que mirar el global. Estamos en posición de playoff, la línea del equipo partiendo de menos a más. Faltan dos partidos para terminar la primera vuelta, llevamos 33 puntos, si lo terminamos con 39 serían muy buenos registros», apostilló.