¿Cuál será el once del Córdoba CF este domingo ante el Panadería Pulido? El capítulo de condicionantes aumenta de manera preocupante para el técnico, Germán Crespo, de cara al fin de semana. El Córdoba CF recibirá el domingo, en El Arcángel, al equipo de la Vega de San Mateo (12.00 horas) con un amplio número de bajas, circunstancia que obligará a una nueva vuelta de tuerca en pos de hallar el mejor equipo posible -y convocatoria- para doblegar al bando canario.

El plantel cordobés efectuó el entreno con 18 jugadores: los porteros Felipe Ramos y Carlos Marín, los defensas Bernardo Cruz, José Alonso, Tala, Valtteri, Salvi, Ricardo Visus y José Cruz, los medios Javi Flores y Alejandro Viedma, los mediapuntas Miguel de las Cuevas y Adri Fuentes, los extremos Omar Perdomo, Simo Bouzaidi y Luismi Redondo y los delanteros Antonio Casas y Willy Ledesma.

Por lo tanto, no aparecieron en la Ciudad Deportiva los defensores Carlos Puga y Ekaitz Jiménez -además de Álex Meléndez, lesionado de larga duración-, los medios Christian Delgado y Toni Arranz y el extremo Samu Delgado, cuya baja también es conocida para lo que resta de curso. Un poco más tarde llegaron el lateral José Ruiz y los centrocampistas Álex Bernal y Julio Iglesias, aunque se quedaron en la banda con el recuperador, Javier Poveda. No obstante, Crespo apurará hasta el último día en casos como los de Puga o Ruiz.

La matinal arrancó con la activación del preparador Álex Prieto. A continuación ejecutaron centros y remates entre palos mostrando Simo y Willy un acierto esperanzador. Posteriormente se llevó el míster a los atacantes hacia un lado del campo para practicar desmarques y disparos. Los demás combatían dentro de los habituales partidos de fútbol-tenis.

Vuelve el portero Carlos Marín

Pocas buenas noticias tuvo el granadino en esta última semana. Una de ellas estuvo protagonizada por Carlos Marín. El meta, que no formó parte del choque copero ante el Sevilla FC ni tampoco se desplazó a Las Palmas de Gran Canaria para jugar frente al filial amarillo, ya entrenó junto al resto de compañeros tras detener su actividad al ser contacto estrecho por covid-19. Así pues, Crespo podrá elegir entre Felipe Ramos y el almeriense para defender la portería cordobesista.

La confección de la retaguardia sufre en la zona de los laterales. Ekaitz Jiménez, baja para lo que resta de 2021 por una microrrotura, deja el perfil zurdo completamente desguarnecido. Cabe recordar que Álex Meléndez, el otro defensor que se ajustaba a dicha demarcación, está de baja, por lo que las opciones pasan por otorgarle responsabilidad a Tala o Manolillo, jugadores del B, o cambiar a José Ruiz al costado zurdo -siempre y cuando el valenciano llegue en plenitud-. Carlos Puga, también por protocolo covid-19, no entrena junto a los demás y se esperará hasta el último día para saber si puede o no aportar. De no hacerlo, tanto Rafa Castillo -hombre importante para Diego Caro- como el juvenil Salvi fueron probados por Crespo. Dentro de los centrales no existe tanto caos, ya que José Cruz, Bernardo Cruz, José Alonso y Ricardo Visus se disputarán, a priori, dos puestos.

Toni Arranz, en la línea de medios, dio el susto el jueves debido a molestias en el abductor derecho. Mientras tanto, Álex Bernal apurará para ver si es de la partida o si por el contrario centra sus esfuerzos en estar para Ceuta. Los que sí parece que llegarán son Alejandro Viedma y Miguel de las Cuevas, dos refuerzos considerables para el centro del campo y la mediapunta. También habrá que comprobar si Christian Delgado se suma finalmente al envite, sobre todo al analizar los problemas físicos de Julio Iglesias y el cansancio acumulado de Javi Flores. Rober Abreu, en cualquier caso, llama a la puerta tras debutar en tierras isleñas y dejar muy buenas maneras ante el Recreativo de Huelva con el filial.

La parcela ofensiva -tanto extremos como mediapunta y delantera- no tiene ninguna ausencia reseñable más allá de la de Samu Delgado. Omar Perdomo, que podría medirse a su hermano Azael -defensor del Panadería Pulido-, Luismi Redondo, Simo Bouzaidi, De las Cuevas, Adri Fuentes, Antonio Casas y Willy Ledesma abren el abanico para un Crespo que no se fía del mal momento de los canarios, penúltimos en el grupo 4 de la Segunda RFEF.