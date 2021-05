El Córdoba CF ha anunciado este miércoles la suspensión del partido que iba a disputar el Córdoba CF B frente a la UD Los Barrios el próximo domingo 9 de mayo (Ciudad Deportiva, 12:00 horas). Según notifica el conjunto blanquiverde -mediante un comunicado ofrecido a través de su web-, el envite no se celebrará debido a un caso positivo por covid-19 en las filas del equipo dependiente. Así pues, después de activarse el protocolo y dar aviso a la Real Federación Andaluza de Fútbol y al plantel gaditano, se procede a la modificación de la fecha para el día 16 de mayo -todavía sin concretar horario ni lugar-.

Este choque correspondía a la sexta y última jornada dentro de la fase por el play off de ascenso a la Segunda RFEF. Los de David Ortega, en la segunda posición con 42 puntos y un coeficiente de 1,68, se jugaban todavía el primer puesto del nuevo tramo competitivo. El actual líder, el CD Utrera, tiene 43 puntos y un coeficiente de 1,72. Para conseguir la mencionada plaza debían vencer a la UD Los Barrios y que los utreranos no hicieran lo propio en su duelo frente al Club Atlético Antoniano. También valdrían las tablas cordobesistas y la derrota de los de Jesús Galván, ya que el filial posee a su favor el golaverage particular.

El casi inmaculado desarrollo del campeonato para el Córdoba CF B -cuatro triunfos consecutivos ante el CA Antoniano (1-4), CD Rota (3-0), UD Los Barrios (1-3) y CA Antoniano (3-1) y una derrota en Rota (3-2)- le había asegurado su pase para las eliminatorias de ascenso. No obstante, su presencia en las mismas quedará a expensas de lo que ocurra finalmente con el primer equipo cordobés. Si los de Germán Crespo no alcanzan la Primera RFEF, el curso que viene lo harán en la Segunda RFEF, por lo que no podrían coincidir con el B.