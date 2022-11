El proyecto de ley de presupuestos del Gobierno andaluz para 2023 ha recibido enmiendas a la totalidad de todos los grupos de izquierda de la oposición (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía), mientras que Vox ha decidido no presentarla. Las enmiendas a la totalidad se debatirán y votarán la próxima semana en el pleno del Parlamento andaluz, aunque serán rechazadas por la mayoría absoluta del PP, por lo que las cuentas andaluzas seguirán su tramitación hasta su aprobación definitiva a final de año.

El plazo para su presentación terminó ayer a las 12:00 horas y el último grupo en registrarla fue Adelante Andalucía, que se unió así a las del jueves del PSOE y Por Andalucía (Podemos-IU).

Vox convocó a los medios a las puertas del registro del Parlamento para anunciar que no registraban ninguna enmienda a la totalidad, como sí hacían en la legislatura pasada, cuando tenían un acuerdo de investidura con el PP. De hecho, esta formación había presentado enmiendas a la totalidad en los últimos tres años -a pesar del acuerdo de investidura con el PP-, y votó en contra de los presupuestos de 2022, lo que conllevó que, junto al rechazo de la izquierda, se prorrogaran los de 2021.

Todos los grupos de la oposición han coincidido en denunciar «falta de diálogo» del Gobierno andaluz y en criticar que el presidente, Juanma Moreno, haga uso de su mayoría absoluta para no negociar las cuentas.

Los socialistas consideran que los presupuestos del Gobierno andaluz no reflejan la coyuntura actual de la comunidad, critican que no se ofrezcan alternativas y aseguran que si «al menos» se hubiera recogido lo que necesita la sanidad pública, con un planteamiento «valiente», habrían tenido la abstención, según el líder del PSOE-A, Juan Espadas.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, dijo este viernes que no presentar una enmienda a la totalidad no significa que vayan a apoyar las cuentas ni que las compartan, aunque creen que todavía es momento de «sumar» y que se puede «arreglar». Tavira señaló que los presupuestos que ha presentado el PP para 2023 no son los que necesita Andalucía, por lo que todos los grupos están obligados a «trabajarlos, mejorarlos y enmendarlos». Explicó que lo han «meditado mucho» porque el Gobierno del PP ha hablado de consenso y de que no iban a utilizar «el rodillo», pero «lo cierto y verdad es que los hechos demuestran lo contrario».

Vox considera que la mayoría absoluta «se le ha subido a la cabeza al Gobierno del PP y le tapa los oídos de lo que demandan los andaluces y lo que demandan el resto de grupos políticos».

Por Andalucía lamenta el modelo «dogmático y antiguo» del PP con las fórmulas de recuperación y los impuestos, y propone incrementar las cuentas en 5.000 millones.

Por su parte, Adelante Andalucía calificó los presupuestos como «el cuento de la lechera que vende a bombo y platillo el nuevo andalucismo de banderita», en palabras de su presidenta, Maribel Mora, en alusión irónica a la instauración por el Gobierno andaluz del 4 de diciembre como Día de la Bandera andaluza. Mora sostuvo que «ser andalucista supone defender el pueblo andaluz», aspiración donde ha incluido «el derecho a la igualdad, una vida en dignidad» y la meta de reducir la brecha de los servicios públicos con el resto de Europa. H