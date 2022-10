Comercio Andalucía, la confederación de los comerciantes andaluces, ha afirmado, en relación con el real decreto de medidas de ahorro energético que entra en vigor hoy, que solo un porcentaje mínimo de los comerciantes andaluces han podido adaptarse a las exigencias de esta norma. Una parte importante de estos son además comercios que ya tenían adoptadas gran parte de esas medidas previo a la aprobación del decreto, por lo que reclama flexibilidad, tiempo y ayudas para garantizar su cumplimiento.

Según los comerciantes andaluces, el sector lleva años trabajando en la mejora de la eficiencia energética de sus establecimientos, por lo que no es algo nuevo, pero después de las dos crisis económicas y de la pérdida de cuota de mercado con respecto a otros formatos comerciales, "una parte importante de establecimientos no tienen capacidad económica para abordar las inversiones necesarias" para dar cumplimiento a lo que pide el real decreto de medidas para el ahorro energético

Por ello, Comercio Andalucía ha solicitado que se utilicen los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para articular un paquete de ayudas de apoyo al sector del comercio, "ya que más de un 40% de dichos fondos están previstos para combatir el cambio climático y la transición ecológica".

No obstante, los comerciantes andaluces creen que el real decreto, que hoy entra en vigor, no tiene en cuenta las diversas particularidades de los establecimientos comerciales en cuanto a tipo de producto y a la zona geográfica en la que se ubican, y que no es razonable “el café con leche” para todos en lo que respecta a las temperaturas, ya que en este asunto no tienen nada que ver las ciudades andaluzas con otras del norte de España como, por ejemplo, Santander.

En esta línea, Comercio Andalucía reclama "un poco más de sensibilidad con un sector que aporta riqueza al territorio" donde está implantado, "además de ayudar a su vertebración y cohesión social", y que en Andalucía representa más de 450.000 puestos de trabajo ( 1 de cada 4 andaluces ), de los que un 60% son mujeres, 144.000 empresas ( un 30% de las empresas andaluzas ), 170.00 establecimientos, 85.000 millones de euros de volumen de negocio, y un 11,5% del PIB.

Por último, los comerciantes andaluces han reiterado que son los primeros interesados en reducir el consumo de energía "teniendo en cuenta los abusivos precios de la misma", pero que hay una parte importante del sector a los que les resulta "prácticamente imposible" abordar las reformas necesarias para adaptar sus instalaciones a lo que marca el real decreto, ya que "el consumo en los últimos meses ha caído muchísimo y se encuentran en una situación límite, prácticamente de emergencia".