Tras la tensión creada en Castilla y León por la negativa inicial del PP a gobernar con Vox, el Gobierno andaluz sigue esquivando todas las miradas que -antes de las elecciones de este 13 de febrero- aguardaban una señal para la convocatoria de comicios por parte del presidente Juanma Moreno. Ahora, el Ejecutivo autonómico del PP y Cs no tiene problemas, incluso, en hacer piña públicamente y en lanzar un mensaje de «unidad» para agotar «el 25% de legislatura que aún queda». Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y lugarteniente de Moreno, Elías Bendodo, compareció junto al vicepresidente andaluz y líder del partido naranja, Juan Marín, para sostener que este Gobierno «funciona» y desmarcarse de los sectores del aparato de Génova y los críticos andaluces de Cs que cuestionan el futuro de la coalición. Juanma Moreno, recién llegado de Dubai, no asistió este martes en Madrid al Comité Ejecutivo Nacional del PP que debatió la situación tras los comicios castellanos.

Bendodo llegó a afirmar que si el secretario general del PP, Teodoro García Egea, dijo que los gobiernos de coalición no funcionan «no lo diría» por el andaluz: «Puede que este sea el mejor gobierno de coalición de la historia de la democracia española». Sostuvo que el ejecutivo «está manteniéndose fuerte contra viento y marea». «Lo único que puede torcer esto es la pinza del PSOE, Vox y Podemos que ya han votado juntos contra Andalucía y tienen capítulos compartidos como el de votar contra el presupuesto», aseveró.

Bendodo insistió en que «queda todavía el 25% de la legislatura, son cuatro años y llevamos tres; lo curioso es que nos preguntan desde el primer año por el adelanto electoral». «La novedad es que no hay novedad, no nos afectará lo que pase a nivel nacional o en otras comunidades, seguimos trabajando para agotar el periodo de sesiones que culmina en julio e iniciar el siguiente en septiembre para que las elecciones sean a final de año», agregó. Bendodo y Marín coincidieron, igualmente, al señalar que «la vocación es renovar cuatro años más esta alianza» para «que el Gobierno del cambio pase a ser el Gobierno del impulso». «Pero aún no es el momento de pensar en las elecciones sino de trabajar por Andalucía, aunque la oposición está ya con las pancartas y el PSOE nos está reprochando un adelanto electoral que no es real mientras llena las calles y las carreteras de carteles de fotografías de Juan Espadas para que lo conozcan, como si ya estuviésemos en campaña».

Por su parte, Juan Marín evitó mencionar explícitamente sus ataques del lunes a Pablo Casado y puso la mirada, más allá de Despeñaperros, al señalar que «a quien no le guste la certeza de que este Gobierno funciona, tendrá que aguantarse». Marín acotó con medidas palabras su relación de colaboración con el PP y la ciñó al mapa de Andalucía: «Vamos a trabajar para que Andalucía siga creciendo con un Gobierno del PP y Cs cuatro años más, mi socio es Juanma Moreno y el PP de Andalucía y mi objetivo es renovar este Gobierno cuatro años más que es lo que los andaluces nos piden cuando vamos por la calle o nos reunimos con colectivos»

Marín reclamó que «no busquen otro gobierno como este porque no existe, aunque suene a pedantería». «Desde que entramos, nos encapsulamos porque lo único que nos importa es que Andalucía crezca, y si esto le molesta a alguien de Despeñaperros para arriba, que se aguante; con las trincheras no se avanza, se avanza, tendiendo puentes», indicó.

Desde Vox este martes se volvió a reclamar adelanto electoral y se acusó a Juanma Moreno de permitir que «engorde» el PSOE.