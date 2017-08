La ocupación hotelera para el puente de agosto rondará el 70%

Los empresarios de la hostelería de Córdoba confían en que durante el puente festivo del 15 de agosto los establecimientos hoteleros de la provincia alcancen un nivel de ocupación superior al 70%, cifra que, según apuntan, podría ser superior si se llevaran a cabo algunas acciones promocionales y se controlaran de manera más eficaz los alojamientos ilegales.

Según explicaron ayer a este periódico fuentes de las tres patronales que representan al sector en la ciudad (Aehcor, Córdoba Apetece y Hostetur), las reservas confirmadas ayer en los hoteles de la ciudad se situaban en torno al 65%, pero todos ellos se muestran confiados en que, igual que ocurre en otras fechas, se produzcan reservas de última hora que lleven el grado de ocupación de los hoteles hasta el 70 o 75%.

Así, Manuel Fragero, presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), explicaba que con los datos de ayer son hoy viernes y mañana sábado lo que más reservas tienen, con cifras que se sitúan en el 63 y 65%, frente al lunes y el martes, que se quedan en el 59 y 53%, respectivamente. A juicio de Fragero, que espera que estos datos se incrementen al menos en un 5%, estas cifras no son del todo fiables porque en ellas no se pueden contabilizar las viviendas turísticas no regularizadas, algo que «lastra el nivel de ocupación» y distorsiona los resultados reales del sector, ya que «no tienen a los trabajadores dados de alta, ni pagan impuestos, poniendo en riesgo la actividad».

En la misma línea se pronunció el presidente de Hostetur, Francisco de la Torre, quien también señaló que a día de ayer (jueves) la ocupación confirmada se situaba en el 65% e insistía en que «cada vez es más difícil dar datos ajustados ya que debido a la competencia desleal que existe con los apartamentos turísticos que no están dados de alta, no se sabe a ciencia cierta la ocupación real». Añade De la Torre que «también existe una falta de seguridad ya que nadie dispone de datos de las personas que las ocupan, con el peligro que eso supone, mientras que los hoteles y demás establecimientos sí tienen obligación de tener control sobre las personas que se hospedan».

Además, el presidente de Hostetur reclama «más actividades nocturnas para poder aumentar las pernoctaciones».

Por su lado, Alberto Rosales, presidente de Córdoba Apetece, indicó que las perspectivas del puente «son buenas, al ser martes el día festivo», y añadió que «aunque es pronto, porque se producen muchas reservas de última hora, confiamos en que se pueda estar entre el 70 y el 75%», lo que asegura que «sería todo un éxito», dada la fecha en la que nos encontramos.

Sin embargo, Rosales indicó que los resultados podrían ser aún mejores si se hubieran llevado a cabo algunas promociones en zonas como Málaga, «que está batiendo este año record de ocupación», para generar un flujo de visitas hacia Córdoba o alguno de sus eventos o productos que gozan de no pocos seguidores entre los turistas que llegan a Málaga.

A su juicio, la labor promocional desde el Ayuntamiento se está «haciendo fatal», a lo que se unen las distintas olas de calor que está sufriendo la provincia, que tampoco han ayudado.

LA JUNTA// Por el contrario, las perspectivas de la Consejería de Turismo son más positivas y de mejora en relación con años anteriores. Según señaló ayer a este periódico el delegado del área en Córdoba, Francisco Alcalde, aunque desde la Junta no se han hecho las previsiones habituales, las expectativas son bastante buenas, «confiamos en seguir la tónica de comportamiento que se viene dando este año de superar los resultados de años anteriores en todos los períodos vacacionales», y que este mes de agosto también supere los niveles de ocupación y de visitantes registrados en años anteriores, aunque reconoce que tenemos en contra el handicap del calor y la proximidad de las playas, que, por otro lado, también suelen generar visitas de personas que deciden durante su estancia en la costa hacer alguna escapada a ciudades próximas del interior, como es el caso de Córdoba. Y es que, según puso de manifiesto Francisco Alcalde, «está demostrado que el producto cultural y monumental que ofrece Córdoba cada vez tiene más adeptos no solo entre los españoles sino también entre los visitantes extranjeros».