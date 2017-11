Rifirrafe entre Susanna Griso y Miquel Buch por la independencia

El tema de la independencia de Cataluña ha propiciado este lunes un tenso momento en el programa de Antena 3 'Espejo público', protagonizado por su presentadora, Susanna Griso, y uno de sus entrevistados de esta mañana, Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios.

La conversación ha ido caldeándose poco a poco a raíz de una metáfora utilizada por Buch entre la situación de Cataluña y los avances sociales conseguidos por las mujeres que ha dejado a Griso con la boca abierta.

Poder votar

El político del PDeCAT comenzó la charla defendiendo que los catalanes puedan decidir sobre su futuro: "Solo queremos poder votar. Creo que decidir nuestro futuro no es ningún delito. Yo decidí cuándo me casaba, cuándo me fui de casa de mis padres.. ¿Por qué tenemos que pedir permiso para seguir nuestro camino?", ha preguntado Buch.

🔴@MiquelBuch: “Solo queremos votar y decidir nuestro futuro, por qué tenemos que pedir permiso para seguir nuestro camino” #VíaForcadellESP pic.twitter.com/ApkAjy4XlQ — Espejo Público (@EspejoPublico) 13 de noviembre de 2017

"Porque hay un Estatut y una Constitución, y porque uno no se puede saltar las leyes para casarse con una señora que ya está casada", le ha respondido la presentadora, lo que ha propiciado que Buch utilizara una metáfora sobre la situación en Cataluña que ha sorprendido a Griso.

La unilateralidad

"Si usted continúa pensando de esa manera, estaría limpiando la ropa y haciendo la comida en casa y nada más", ha asegurado el político. "Me he perdido algo", le ha contestado la periodista con cara de asombro, mientras él justificaba su postura: "Aquí hay una reivindicación social. El sábado éramos muchos manifestándonos, haciendo un proceso absolutamente limpio, transparente, sin violencia, pacífico, cívico y con respeto. Y el Estado español no nos escucha, sino que nos ataca".

Griso ha argumentado entonces que ella no está "en contra de las revoluciones de la historia, ni de la resistencia pacífica", pero que era "evidente que la unilateralidad en este caso no era el camino".

A pesar del rifirrafe, la entrevista ha acabado de forma más serena, mientras el alcalde le pedía a la presentadora que, tal vez, dentro de una semana fuera el mejor momento para responder a su pregunta de si Carles Puigdemont encabezará una lista unitaria en las elecciones del próximo 21 de diciembre.

"Señor Buch, me encanta hablar con usted", se ha despedido Susanna Griso.