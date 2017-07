El ministerio reprocha a Andalucía que dé títulos de ESO sin aprobar

El Ministerio de Educación ha reprochado a Baleares, Aragón, Canarias, Extremadura y Andalucía que permitan a los alumnos con dos suspensos obtener el título de ESO sin necesidad de ir a la recuperación de septiembre y les ha advertido de las «graves consecuencias» para aquellos que quieran pedir una beca. Lo ha hecho a través de cinco cartas en las que el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, traslada a los consejeros del ramo la «preocupación» de su superior, Íñigo Méndez de Vigo, por esta medida.

En concreto, estas cinco autonomías permiten a los estudiantes conseguir el título de Secundaria con dos asignaturas suspendidas -que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura o la lengua cooficial correspondiente, y Matemáticas-, si la junta de profesores cree que han alcanzado los objetivos en la etapa. «Desde el ministerio queremos trasladaros que no compartimos esta decisión, sin precedentes en tu comunidad, ya que no cumple con el espíritu y los fines perseguidos por la normativa vigente», resalta la misiva. El Ministerio se refiere también a que, para obtener una beca en 1º de Bachillerato, es necesario contar con 5,5 puntos de nota en cuarto de la ESO; si el estudiante suspendido, pero con el título, quiere optar a esta ayuda, puede encontrarse con no poder acceder a ella.

La consejera de Educación, Sonia Gaya, aseguró ayer que Andalucía ha actuado conforme a la ley sobre la obtención del graduado en ESO. También negó que su departamento «haya mandado a los centros ninguna instrucción en la que se indique que, sin esperar a la convocatoria extraordinaria, se permita la obtención del título a los alumnos de 4º de ESO que, aún habiendo suspendido, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la etapa y han adquirido las competencias correspondientes».