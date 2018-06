Libertad provisional bajo fianza para los cinco miembros de La Manada

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha decretado la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco integrantes de La Manada, condenados por un delito de abusos sexuales con prevalimiento en los Sanfermines del 2016, informaron ayer fuentes jurídicas. El auto, que fue notificado a los condenados, contó con un voto particular discrepante del presidente del tribunal, José Francisco Cobo, quien abogó por la prórroga de la prisión provisional sin condiciones. A los cinco sevillanos se les imponen también medidas cautelares, como la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia y se les prohíbe entrar en la comunidad de Madrid, donde reside la víctima, al igual que toda comunicación con ella. También se les retirará el pasaporte, y se les prohíbe salir del territorio nacional sin autorización judicial.

La vista sobre la prórroga de la prisión o la libertad condicional de los miembros de La Manada se celebró el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Pamplona al cumplirse el próximo 7 de julio dos años de su encarcelamiento, que es el máximo legal para esta situación provisional.

En esta vista, tanto la fiscalía como la acusación particular ejercida por la víctima y las acusaciones populares (el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra) solicitaron la prórroga de la prisión provisional, mientras que las defensas de los condenados pidieron su puesta en libertad al entender que no se daba ninguno de los supuestos para mantenerlos en la cárcel (riesgo de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva o de fuga). Tres de los condenados, que se encuentran en la prisión de Pamplona, acudieron a la vista, mientras que los otros dos, en la madrileña de Alcalá Meco, siguieron la sesión por videoconferencia. Desde el despacho del abogado de la joven madrileña comentaron ayer a Efe que todavía no se ha notificado el auto a las partes, un trámite que al parecer se hará hoy. Asimismo, desde el Gobierno de Navarra se indicó que están estudiando esta decisión del tribunal desde el punto de vista jurídico-técnico. La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, señaló que ayer se produjo «una filtración» del auto, una situación «grave» que a su juicio deberá investigar el CGPJ. Berro consideró que la prisión eludible bajo fianza para los condenados es «gravísima», ya que fueron condenados a nueve años de prisión y, además, todas las partes han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la condena podría aumentar.

Por su parte, el abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada aseguró que están «absolutamente contentos con la posibilidad de volver a regularizar sus vidas». El letrado Agustín Martínez mostró su «satisfacción enorme» por que haya recogido sus argumentos de que «no era ajustado a derecho que se prorrogara la prisión provisional». «De lo que se trata es de no hacer un cumplimiento previo de una sentencia que todavía no se sabe en qué términos se va a manifestar», defendido el abogado de los detenidos.