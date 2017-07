Hodor abre las puertas de 'Juego de tronos' en la Comic-Con de San Diego

El actor Kristian Nair, Hodor en la serie 'Juego de tronos', regresó tras su traumática desaparición en la última temporada. Pero no como protagonista. No, no habrá una versión zombie con ojos azules del giganton bisilábico. Nair, que ya fue la estrella en la Comic Con de San Diego del año pasado, fue la pasada madrugada el presentador del encuentro de los fans con un buen número de actores de la serie. Un encuentro que tuvo como extra la difusión de un nuevo tráiler con escenas de los próximos capítulos.

Pese a las temperaturas cálidas del verano de San Diego, 'Juego de tronos' congeló el ambiente de la Comic-Con al llevar hasta este macroevento de la cultura popular su recién estrenada séptima temporada en la que por fin llega el invierno a la trama de esta superproducción, informa la agencia Efe.

Los dragones, la fantasía mágica y las traiciones y pasiones de la serie de HBO protagonizaron la segunda jornada de la Comic-Con gracias a su muy esperada presentación en el Hall H, el salón más grande del Centro de Convenciones de San Diego que alberga a unas 6.500 personas.

Actores como Sophie Turner (Sansa Stark), Gwendoline Christie (Brienne de Tarth), Alfie Allen (Theon Greyjoy), Liam Cunningham (Davos Seaworth) y John Bradley (Samwell Tarly) se dieron un paseo triunfal por San Diego e intervinieron en un acto en el que se estrenó un pequeño vídeo con fragmentos de los próximos episodios.

En este clip se vio a los reinos tramando alianzas ante lo que parece una guerra inevitable, así como a una misteriosa Melisandre (Carice van Houten) diciendo a Daenerys (Emilia Clarke) que cree que ella "tiene un papel que desempeñar" de la misma manera que lo cree de "otra persona", una frase que según los fans sugiere un destino unido de la "madre de dragones" y de Jon Snow (Kit Harington).

En una serie tan popular y en la que cada nuevo anuncio o detalle de la narración se celebra como un auténtico acontecimiento, los intérpretes se cuidaron mucho de adelantar cuestiones clave de la historia.

Sophie Turner dijo que Sansa, un personaje cuya importancia ha crecido muchísimo en la trama, "ha estado silenciosamente absorbiendo, aprendiendo y adaptándose".

Gwendoline Christie destacó lo importante que fue para su personaje Brienne conocer a Catelyn Stark (Michelle Fairley), ya que fue la primera vez en la que vio "fortaleza" en otra mujer.

La nota curiosa de la presentación de 'Juego de tronos' la puso Alfie Allen, que apareció en San Diego llevando en brazos un pequeño perro.

Con 38 premios Emmy en su palmarés, lo que la convierte en la serie más galardonada de la historia, "Juego de tronos" es la gran dominadora de la televisión actual tal y como demostró el pasado domingo con el primer episodio de la séptima temporada, "Rocadragón", que marcó un nuevo récord de audiencia para HBO con 10,1 millones de espectadores en EE.UU.

La huella de este show inspirado en las novelas de George R.R. Martin también se dejó sentir en su atracción oficial situada junto al estadio de béisbol de los San Diego Padres, donde, según aseguró a Efe un miembro de la organización, hubo personas esperando toda la noche para poder entrar en esta instalación.

Asimismo, por los alrededores también se vio a fans con perfectos "cosplay" (el término específico para referirse a los disfraces de sus personajes preferidos) dedicados a Jon Snow, Daenerys o el rey Joffrey.

Con el lema "Ha llegado el invierno" por todos los rincones de esta atracción, los seguidores de la serie pudieron ver vestidos de Daenerys y simular que eran proclamados Reyes del Norte intercalando su actuación con el metraje real de la serie.

Los fans también tuvieron la oportunidad de vestir ropajes de la Guardia de la Noche y de luchar contra las criaturas que habitan más allá del Muro, aunque lo más solicitado fue sin duda el Trono de Hierro.