Cómo se debe educar a un hijo vago, según una youtuber mexicana

Marisa Ramírez, una conocida 'youtuber' mexicana, abogada de profesión, explica en uno de sus vídeos más virales cómo educaría a sus hijos en caso de ser vagos o, como dice ella, ‘huevones’. Su divertido monólogo, grabado en el interior de su vehículo y titulado ‘Amores que matan’, está basado en la relación que mantienen una amiga y su hijo, que no quiere estudiar y que asegura que “trabajar no es para él”.

Ramírez afea la actitud de su amiga, que considera que su hijo “está confundido” y sigue proporcionándole todo tipo de caprichos. “¿No quieres trabajar? Estupendo, pero en esta casa no hay internet, me devuelves el móvil, te olvidas de que te demos dinero para que vayas al cine y con los pies como gavilanes andarás, porque no te compraré zapatos. Los huevos los llevarás al aire, ni calzones”, asegura la 'youtuber' en su vídeo, de apenas dos minutos de duración y reproducido más de 67.000 veces.

La simpática mexicana, una auténtica 'celebrity' en su país gracias a su canal de Youtube 'Lost en el gabacho', asegura que para un hijo 'ni-ni' solo tendría tortillas con frijoles para comer y medio vaso de agua para cenar. “O te pones a trabajar, limpias la casa, barres… O en esta casa no puedes pernoctar”, añade Ramírez.