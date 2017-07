Trump se compromete con la OTAN y se erige en defensor de los valores de Occidente

Desde Varsovia, horas antes de que empiece la cumbre del G-20 de Hamburgo, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado con más contundencia que en otras ocasiones el compromiso de su país con la OTAN, a la vez que ha alertado de los peligros que se ciernen sobre la civilización occidental y se ha erigido como defensor de sus valores.

El mandatario estadounidense sí ha subrayado en esta ocasión el compromiso de su país "no solo con palabras, sino con hechos" con el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que especifica la defensa mutua de todos los estados miembros socios de la Alianza Atlántica en caso de ataque, algo que evitó hacer durante la visita a su sede el pasado 25 de mayo. Eso sí, también ha aprovechado para elogiar el “magnífico” compromiso polaco con la OTAN, con una aportación que, a diferencia de un gran número de socios europeos, cumple con el objetivo de destinar el 2% del PIB a la Alianza Atlántica, y reiterar que “Europa debe hacer más”.

Asimismo, Trump ha lanzado una apocalíptica advertencia sobre las políticas de sus socios europeos y el futuro de la sociedad occidental, de la que se ha erigido en baluarte. “Nuestros valores prevalecerán, nuestra civilización triunfará”, ha sentenciado.

Trump: "The West will never, ever be broken. Our values will prevail." https://t.co/QM8AtnWbBZ