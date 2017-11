May denuncia el espionaje cibernético y la interferencia de Rusia en elecciones

Theresa May ha acusado a Rusia de interferir en las elecciones de otros países, lanzar ataques contra gobiernos y parlamentos europeos y llevar a cabo espionaje cibernético. En una cena de gala en la City de Londres, ante la élite de las finanzas y la diplomacia internacionales, la 'premier' británica acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de tratar de “socavar las sociedades libres”, “divulgando historias falsas”, para “sembrar la discordia en Occidente”. May advirtió que, si bien el Reino Unido no quiere “una confrontación perpetua” con Rusia, tampoco se quedará de brazos cruzados.

"Tengo un mensaje muy simple” para el presidente Putin, señaló May en el discurso del Banquete del Lord Mayor, en Guidhall, un gran acontecimiento anual. El presidente ruso “debe elegir un camino” muy diferente al de los últimos años, añadió.

Moscú, recordó May, se ha anexionado Crimea, ha fomentado el conflicto en Ucrania y ha atacado a gobiernos occidentales. “Rusia ha violado repetidamente el espacio aéreo de varios países europeos y ha llevado a cabo una constante campaña de perturbación y espionaje cibernético. Eso incluye interferir en elecciones y piratear el Ministerio de Defensa de Dinamarca y el Bundestag (Parlamento alemán), entre otros”, afirmó May, quien advirtió a Putin de que "las cosas no pueden seguir así".

Resistencia en Occidente

“Sabemos lo que está haciendo y no va a triunfar, porque está infravalorando la resistencia de nuestras democracias, la atracción perenne por las sociedades libres y abiertas y el compromiso de las naciones de Occidente con las alianzas que nos unen”, manifestó la 'premier'. May aseguró que el Reino Unido tomará "las medidas necesarias para contrarrestar la actividad rusa", si bien "no es la relación que queremos con Rusia. No queremos volver a la guerra fría o a un estado de perpetua confrontación".

May anunció que el próximo mes viajará a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson. El Gobierno de Londres considera a la Rusia de Putin una amenaza para el Reino Unido y para el orden internacional. En estos momentos, la Comisión Electoral está investigando si Moscú utilizó las redes sociales para interferir en el referéndum sobre el ‘brexit’.