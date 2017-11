Tom Sizemore y Mark Schwahn, dos nuevos casos de acoso en Hollywood

Tras decenas de revelaciones, denuncias y protestas contra el abuso sexual en Hollywood no hay día en que una figura importante de la industria no se vea salpicada por este goteo incesante de escándalos que inició Harvey Weinstein. Ahora es el turno del actor Tom Sizemore y del showrunner Mark Schwahn (One Tree Hill), acusados de abusar de una actriz de 11 años y de parte del equipo técnico y artístico de la ficción, respectivamente.

Sizemore, en el punto de mira

En el caso del actor de Salvar al Soldado Ryan y Pearl Harbor, varias compañeros de rodaje lo acusan de abusar presuntamente de una actriz menor de edad en el propio set de la película, en el 2003. Lo desvela el medio especializado The Hollywood Reporter, que revela que Sizemore fue expulsado temporalmente de la producción de Piggy Banks (2005), aunque luego regresó para grabar unas tomas debido a que los padres de la víctima no presentaron cargos contra él.

La presunta agresión tuvo lugar durante el último tramo del rodaje, cuando en un momento en el que la niña tenía que sentarse sobre el regazo del actor este le restregó y le introdujo un dedo en su vagina. La supuesta víctima, que habló bajo condición de anonimato, dijo que recientemente ha contratado a un abogado para averiguar si podría emprender acciones legales contra el actor y sus propios padres. Sizemore, de 55 años, declinó hacer comentarios sobre las acusaciones.

Tom Sizemore tiene un largo historial de problemas con las drogas y la ley, que incluye varios arrestos y condenas por violencia machista. En el mismo 2003 fue condenado por agredir a su expareja Heidi Fleiss, mientras que en el 2009 fue también acusado por haber maltratado a su novia. Asimismo, el año pasado fue detenido después de que su pareja actual le denunciara por haberla golpeado en la cabeza.

Ni 'One Tree Hill' se salva

Además de Sizemore, el creador de la mítica serie One Tree Hill, Mark Schwahn, también ha sido acusado por actrices y guionistas del show por tener conductas inapropiadas durante el rodaje del mismo. En una carta publicada en el portal Variety, gran parte del equipo técnico y artístico de la ficción juvenil -unas 18 personas, todas mujeres-se ha unido para denunciar el acoso sexual al que se vieron sometidas.

"Muchas de nosotras, de diferentes formas, fuimos manipuladas psicológica y emocionalmente. Más de una continúa en tratamiento por estrés postraumático. [...] Estuvimos expuestas a situaciones donde nos sentimos físicamente inseguras", reza el comunicado, que engloba tanto a las actrices protagonistas como a guionistas y ayudantes de realización.

Precisamente la guionista Audrey Wauchope ha sido la más beligerante con Schwahn en Twitter: "Las mujeres guionistas intentábamos encontrar el hueco donde Mark no se sentaba para así no ser tocadas o acosadas. A menudo los hombres nos ayudaban sentándose a su lado, protegiéndonos", afirma Wauchope, que dice sentirse "furiosa y triste" por lo que considera que era "un secreto a voces" en la industria.