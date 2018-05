Kanye West, 'esclavo' de su verborrea fácil

No hay día sin polémica en el hogar de los West-Kardashian, una de las parejas más productivas de la farándula norteamericana. Cuando no son unas declaraciones del rapero, diseñador y empresario, lo es un nuevo desnudo de la curvilínea estandarte del clan, Kim. El pasado martes, en una entrevista con el portal TMZ le preguntaron por sus controvertidas declaraciones ensalzando al presidente Donald Trump y también por el inminente lanzamiento de dos nuevos discos, uno en solitario y otro junto a su amigo Kid Cudi. La entrevista no tiene desperdicio y ha corrido como la pólvora por internet. Kanye West soltó sin sonrojarse que la esclavitud de los negros en Estados Unidos durante varios siglos fue simplemente «una opción».

«Uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Parece una opción», sentenció el rapero de Chicago, de 40 años. «Es como si estuviéramos en una prisión mental. Me gusta la palabra prisión porque la esclavitud va directamente ligada a la idea de los negros», explicó. «Es como esclavitud y Holocausto. Holocausto, judíos. Esclavitud, negros. Así que la prisión es algo que nos une como una sola raza. Negros y blancos siendo una raza. Somos la raza humana», equiparó.

MÚLTIPLES CRÍTICAS/ West, entonces, se preguntó en voz alta si los presentes que estaban oyendo la entrevista de TMZ creían que lo que aseveraba lo hacía de manera libre. Entonces, un periodista afroamericano llamado Van Lathan se levantó y dejó atónitos a los presentes con su respuesta: «De hecho, yo lo que creo es que no estás pensando nada». Y tras este zasca le soltó al músico: «Tienes derecho a creer lo que quieras, pero hay hechos y consecuencias del mundo real, de la vida real, detrás de todo lo que acabas de decir».

«Y mientras tú estás haciendo música y siendo un artista y viviendo la vida que te has ganado por ser un genio, el resto de nosotros tenemos que lidiar con estas amenazas a nuestras vidas. Tenemos que lidiar con la marginación que viene de los 400 años de esclavitud que tú has dicho que para nuestra gente son una elección», zanjó el periodista, que no escondió su decepción con West: «Estoy increíblemente herido por el hecho de que te has transformado en algo que, para mí, no es real».

Tras recibir infinidad de críticas, el rapero trató de explicarse mejor en su pefil de la red de Twitter: «Sé por supuesto que los esclavos no fueron encadenados y embarcados porque así lo quisieran». «Pero no podemos permanecer mentalmente prisioneros durante los próximos 400 años», razonó.

No es raro ver al músico Kanye West metiéndose en un charco. El marido de Kim Kardashian lleva ya varios días acaparando titular tras titular en los diferentes medios por sus ocurrencias en Twitter, donde ha colgado varias fotos fardando de nueva casa y donde ha comentado su empatía por el el actual inquilino de la Casa Blanca.