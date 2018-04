El Barça amplía a tres años su ausencia entre los cuatro mejores

El FC Barcelona perdió ayer ante la AS Roma en el Stadio Olimpico (3-0) y fue eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones, pese al 4-1 de la ida en el Camp Nou, por lo que no estará en las semifinales por tercera temporada consecutiva y no podrá repetir el resultado de 2015, cuando se proclamó campeón, según informa Europa Press.

Berlín y su Olympiastadion acogieron el 6 de junio de 2015 la final que el FC Barcelona ganó a la Juventus (1-3). Pero el Barça no ha podido prolongar su dominio en Europa desde entonces sino que empezó un retroceso que se alarga todavía, cayendo en los cuartos de final en tres ocasiones consecutivas.

Primero el Atlético de Madrid fue el encargado de eliminar a los de Luis Enrique Martínez, después la Juventus se cobraría la vendetta de la cita berlinesa. Y ni los nuevos aires aportados al equipo por Ernesto Valverde han permitiendo al Barça estar en las semifinales de la Liga de Campeones, aunque sí en la final de la Copa del Rey y con el título de LaLiga Santander cerca.

Se despide un año más la duodécima semifinal en la Liga de Campeones bajo el nombre actual del club blaugrana, la decimoséptima en total en la máxima competición continental. Únicamente en una de las últimas cinco campañas el Barça ha estado en semifinales, cayendo en los cuartos de final en 2014, 2016, 2017 y 2018.

Por contra, en la era de Pep Guardiola y Tito Vilanova, el equipo enlazó cinco semifinales consecutivas entre 2009 y 2013, proclamándose campeón el Barça en Roma 2009 y Wembley 2011, las dos únicas finales que llegó a disputar.