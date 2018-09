Torra no descarta responder con elecciones una condena por el 1-O

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, no ha descartado este miércoles responder con la convocatoria de elecciones una sentencia que no sea absolutoria con los políticos y líderes independentistas procesados por el 1-O. "Podría ser esta (respuesta), dependerá de cómo lleguemos, de qué fuerza tengamos, de qué grado de injusticia aplica el Estado", ha afirmado en una entrevista con Catalunya Ràdio después de la conferencia en la que eludió toda amenaza al Estado y ofreció diálogo a Pedro Sánchez.

"El escenario está muy abierto, no estamos como hace 15 años en un gobierno autonómico, tenemos presos, exilados, el 1-O, el 27-O, y un Estado que veremos si se mueve o no...", ha añadido Torra respecto a qué hará ante una sentencia condenatoria.

Preguntado sobre la situación de los presos en el marco de las negociaciones con el Estado, el 'president' ha afirmado que los presos le dijeron que "no querían ser objeto de negociación de nada". "Partimos de que el delito es inexistente, votar no es delito, la democracia no es delito. No es un presupuesto que contemplo cuando voy a hablar con el presidente Sánchez", ha destacado.

RESPUESTA A PASTOR

Sobre la invitación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para que acuda a la Cámara a defender sus planteamientos, ha afirmado: "Cuando me invitan a cenar pregunto si voy de invitado o soy el primer plato", y ha añadido que se trata de ver "las condiciones". "Encantado de ir a explicar el proyecto republicano que defendemos, la situación de los presos, exilados, el derecho de autodeterminación", pero sin "condiciones".

En réplica al Gobierno del PSOE, Torra ha asegurado que si este no acepta un referèndum de autodeterminación de Cataluña, él tampoco aceptará un referéndum sobre un nuevo Estatut. El 'president' ha asegurado que sigue considerando válido el resultado del 1 de octubre, si bien solo lo veria intercambiable por un referéndum sobre la independencia.

Torra ha recalcado que tirará adelante en el Parlament las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, y preguntado sobre si ello es un acto de desobediencia, ha asegurado que él se debe al Parlament.

CONFERENCIA CONSENSUADA CON ERC

El 'president' ha comentado que los puntos esenciales de la conferencia que pronunció ayer estaban consensuados con los dirigentes encarcelados y los desplazados al extranjero, así como ERC. También comentó previamente la intervención, entre otros, con la CUP.

Con la CUP precisamente, y también con los 'comuns', ha explicado Torra que tiene intención de negociar los presupuestos de la Generalitat del próximo año.

Por último, Torra ha explicado que ya ha recibido comunicaciones de algunos ayuntamientos para poder concretar las movilizaciones que ayer propuso en forma de marcha por los derechos civiles, sociales y nacionales hasta que se dicte la sentencia del 1-O. Y ha vuelto a comparar esta movilización con las marchas de Martin Luther King.