Cristina Cifuentes se sacó su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, consiguió su título de Máster en Derecho Autonómico de la universidad Rey Juan Carlos con notas falsificadas que, según 'eldiario.es', cambió una funcionaria tres años después que la política del PP se matriculara en el curso.

Según esta versión, Cifuentes no se presentó en 2011-12 a dos asignaturas pero en 2014, tres años después y cuando Cifuentes ya era delegada del Gobierno, una funcionaria del centro público accedió al sistema informático de calificaciones y cambió su nota de "No presentado" por "Notables", en un acceso que no dejó rastro y quiere simular como si el cambio fuera del curso 2011-12. Esta trabajadora (que prestaba servicios en otro campus, no tenía ninguna relación con el máster y ahora es jefa en el Rectorado) afirma que cumplió órdenes de un profesor, pero sin dar más detalles.

Pocos días después y con las notas, Cifuentes acudió a recoger el título y, curiosamente, se hizo una foto con la funcionaria, Amalia Calonge, imagen que tenía en su perfil de 'Whatsapp' hasta la semana pasada, según este rotativo.

Acuerdo de investidura en entredicho Cifuentes defiende que todo es legal y que aprobó porque se examinó de nuevo. La política del PP cuenta con dos máster cursados, uno de ellos en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que además estaba financiado por la Comunidad de Madrid. Según el pacto de investidura que tiene el PP con Ciudadanos, esta actuación pondría en peligro el acuerdo. En su punto tres, se acuerda la "separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica".

