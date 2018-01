Los sindicatos afrontan la negociación salarial con la patronal sin "líneas rojas"

Los sindicatos están dispuestos a afrontar la negociación colectiva "sin líneas rojas" y con la posibilidad de mayor flexibilidad que en negociaciones anteriores. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reconocido este jueves que la posición salarial de partida de la CEOE en la negociación del pacto de convenios no coincide con la de los sindicatos, pero considera que hay que dar "margen a la negociación" y acudir a ella "con la mente abierta".

La Junta Directiva de la CEOE acordó el miércoles presentar a los sindicatos una propuesta inicial de subida salarial para el 2018 del entorno del 2%, sin suelo y con una parte variable del 1% ligada a diversos factores como la productividad, la flexibilidad o la jornada. Esa propuesta es similar a la planteada el año pasado (que fue de entre el 1,2% y el 2% más medio punto adicional) y pretende otorgar especial importancia a la parte variable de los salarios.

Estrategia sindical

La mesa de negociación se abrirá el próximo 25 de enero. Álvarez ha explicado que el planteamiento sindical pasa por reclamar una subida salarial que contemple la previsión de inflación, la recuperación de poder adquisitivo, y las ganancias de productividad, no solo globales, sino también de cada sector que negocie un convenio. Adicionalmente, los sindicatos pedirán a la patronal una subida de los salarios más bajos como "medida de choque para contrarrestar" el recorte salarial de los últimos años. De ahí, ha dicho, su planteamiento de establecer un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales, lo que beneficiaría especialmente a los trabajadores de la hostelería y del turismo, sectores en beneficios que podrían "asumir" perfectamente esta demanda. "Vamos con la mente abierta, esperando hablar de muchos más temas y también de salarios (...) Creo que vamos a tener mucha capacidad para convencer a los empresarios. A algunos de ellos les he oído decir en la radio y la televisión que con 850 euros al mes no se puede vivir. Ahora se trata de plasmar esto en un acuerdo", ha indicado.

Álvarez ha insistido en que "aumentar los salarios no va contra la economía ni contra la empresas" y ha subrayado que, además de este tema, los sindicatos quieren hablar con la CEOE sobre igualdad, brechas salariales, prevención de riesgos laborales, estructura de la negociación colectiva y contratación, entre otras materias.