Guindos culpa a la banca de la "inseguridad" en las hipotecas

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha contestado este miércoles a las críticas de los bancos respecto a la reforma hipotecaria que prepara y que, según el sector, va a encarecer el precio de estos créditos. "La inseguridad no la ha creado en absoluto el Gobierno, sino que es consecuencia de otros factores diferentes", les ha advertido en referencia a la avalancha de sentencias que han anulado cláusulas de los contratos impuestas por las entidades a sus clientes.

En unas jornadas de Deloitte, el ministro ha alabado que el 80% de los hogares españoles, diez puntos más que la media europea, tenga su vivienda en propiedad: "Algo hemos tenido que hacer bien entre todos". Sin embargo, ha continuado, los contratos tenían "partes oscuras", como han dictaminado las sentencias que han destapado "cláusulas opacas que eran nulas". El objetivo del Ejecutivo, ha remachado, es que "eso no se vuelva a repetir".

Guindos también ha sostenido que "los problemas bancarios son como los fantasmas de los dramas de Shakespeare: si no los abordas a corto plazo, se te vuelven a repetir más adelante". El mensaje ha sonado como una advertencia al Popular, la única entidad relevante con problemas en la actualidad, si bien el ministro ha asegurado que lo "comentaba en general".

SIN MÁS AYUDAS

Pero aún así ha insistido: "Si uno no lleva a cabo los procesos de saneamiento, antes o después vuelven a surgir los problemas. Es mucho mejor hacerlo con transparencia, con claridad y desde el primer momento". Preguntado sobre si el Popular podría recibir algún tipo de ayuda pública para facilitar su fusión con otro banco, ha añadido que la entidad, según los supervisores, es solvente y no tiene problemas de liquidez. "Será lo que los accionistas decidan, el Gobierno no tiene nada que decir", ha concluido.

El ministro también ha anunciado que está preparando una reformade las cooperativas de crédito (básicamente las cajas rurales), que suponen el 6% del sistema financiero. Así, va a modificar el estatus de las aportaciones sociales de sus socios para que puedan computarse como capital, va a mejorar su gobierno corporativo para profesionalizarlo (como ya hizo con las cajas de ahorro) y va a obligar al sector a crear un fondo de garantía privado para que, sin mutualizar pérdidas y ganancias, pueda ayudar a cooperativas con problemas.

Guindos también ha vuelto a dejar entrever que el Gobierno revisará al alza su previsión de crecimiento para el año, que actualmente tiene en el 2,5%, en la revisión del Plan de Estabilidad que hará este viernes para enviar a la Comisión Europea. La economía, ha señalado, no está dando señales de desaceleración en lo que va de año y esa previsión se está quedando "un poco atrás" respecto a la de otros organismos y expertos. En este sentido, ha confiado en que elFondo Monetario Internacional vuelva a revisar su estimación sobre España al alza en noviembre, tras elevarla este martes al 2,6%.